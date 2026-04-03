Ribuan Umat Padati Ibadah Jumat Agung di Gereja Efata Liliba Kupang

Umat padati ibadah Jumat Agung di Gereja Efata Kupang, NTT.

SEBANYAK 1.125 umat memadati Ibadah Jumat Agung di Gereja Efata Liliba, Jumat (3/4/2026) sore. Ibadah berlangsung khidmat dan penuh penghayatan, menjadi momen refleksi atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.

Ibadah diawali dengan teatrikal kisah penyaliban Yesus Kristus yang diperankan oleh para pelayan dan jemaat. Pementasan tersebut menggambarkan secara dramatik perjalanan sengsara Yesus, mulai dari penderitaan hingga penyaliban, sehingga membantu umat menghayati makna Jumat Agung secara lebih mendalam.

Ibadah dipimpin oleh Pendeta Luis E. S. Patola, S.Th, yang menyampaikan khotbah bertema “Kasih Tuhan Lebih Besar dari Rasa Sakitnya” berdasarkan Matius 27:32-56.

"Penderitaan Yesus bukan sekadar peristiwa tragis, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Pengorbanan tersebut menunjukkan kasih Tuhan yang melampaui segala rasa sakit dan penderitaan," kata Pendeta Luis dalam khotbahnya.

Selain itu, perjalanan sengsara yang dialami Yesus, termasuk ejekan dan perlakuan tidak adil, menjadi pelajaran penting bagi umat untuk tetap setia dalam iman. Yesus tidak memilih untuk menyelamatkan diriNya sendiri, tetapi tetap menjalani penderitaan demi keselamatan banyak orang.

Jemaat juga diajak untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setiap pergumulan dipandang sebagai bagian dari proses iman yang harus dijalani dengan keteguhan dan kepercayaan kepada Tuhan.

Ibadah Jumat Agung tersebut berlangsung tertib dengan suasana penuh kekhusyukan, sekaligus memperdalam pemahaman umat akan besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. (H-4)