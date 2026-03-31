Isu Harga BBM Naik, Antrean di SPBU Kota Kupang Mengular

Antrean Kendaraan Mengisi BBM di SPBU Jalan HR Koroh, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.(MI/Palce Amalo)

ANTREAN kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengular.

Sesuai pantauan, antrean di SPBU sudah terjadi sejak Selasa (31/3) dan masih berlangsung sampai pukul 20.45 Wita. Antrean terlihat di SPBU yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto dan Jalan HR Koroh. Di dua SPBU ini, masih banyak kendaraan yang mengantre untuk mengisi BBM.

Kendaraan mengular hingga pintu masuk menuju SPBU, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. "Saya isi full tengki kendaraan karena takutnya besok Harga BBM naik," kata Rini, warga yang mengisi BBM di SPBU Jalan HR Koroh, Kelurahan Sikumana.

"Tadi macet di SPBU karena karena truk-truk besar mengantre untuk membeli solar dan kendaraan kecil juga berusaha masuk ke areal SPBU," ujarnya.

Namun, dari pantauan, proses pengisian BBM berjalan lancar. "Pelayanan cepat karena semua pompa beroperasi, operator juga banyak," ujarnya.

Sementara itu, sejak Selasa siang beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan harga BBM bakal naik per 1 April 2026. Unggahan itu menyebutkan pertalite akan naik jadi Rp14.000 per liter mulai 1 April dari harga saat ini Rp10.000 per liter,

Kemudian bio solar disebutkan naik dari Rp6.800 per liter menjadi Rp9.500 per liter dan pertamax naik menjadi Rp16.500 per liter dari harga Rp13.000 per liter.(E-2)