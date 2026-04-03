Warga Pakpak Sumut yang Hilang di Sungai Lae Une Ditemukan Tewas pada Hari Ketujuh Pencarian

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KANTOR Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Medan resmi menutup operasi SAR setelah berhasil menemukan Robert Sinamo yang hilang di Sungai Lae Une, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ketujuh pencarian, Kamis (2/4).
Kepala Kantor Basarnas Medan Hery Marantika menyatakan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 08.56 WIB. Posisi jasad pria berusia 50 tahun itu berada kurang lebih 2 kilometer ke arah barat daya dari lokasi awal kejadian perkara.
"Korban ditemukan mengapung di aliran sungai setelah tersangkut pada jaring yang sengaja dipasang oleh tim gabungan," ungkapnya, Jumat (3/4).
Operasi pencarian hari ketujuh dimulai sejak pukul 08.00 WIB sesuai dengan rencana operasi (Renops) yang telah disusun. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran intensif menggunakan peralatan modern untuk menembus kendala di lapangan.
Menurut Hery, proses pencarian selama sepekan terakhir terkendala oleh kondisi air sungai yang sangat keruh dan area pencarian yang cukup luas. Namun, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan relawan membuat titik terang ditemukan di hari terakhir batas standar operasi.
"Meski ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, kami memastikan upaya pencarian telah dilaksanakan secara optimal hingga korban bisa diserahkan kepada pihak keluarga," tambahnya.
Robert Sinamo sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga terpeleset dan jatuh ke aliran Sungai Lae Une di wilayah Desa Aornakan II, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut. Setelah berhasil dievakuasi dari sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka.
Dengan ditemukannya korban, Basarnas Medan menyatakan operasi SAR di Pakpak Bharat ditutup. Seluruh personel dan unsur yang terlibat, termasuk masyarakat setempat, telah dikembalikan ke kesatuan masing-masing. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved