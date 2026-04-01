Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Sugeng Sumariyadi
01/4/2026 16:34
KDM Sampaikan Duka Atas Gugurnya 3 Anggota TNI di Libanon, Salah Satunya Warga Jawa Barat
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi menjaga perdamaian di Libanon. Salah satu prajurit yang gugur diketahui merupakan warga Jawa Barat, yakni Kapten Inf Zulmi Ad

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi menjaga perdamaian di Libanon.

Salah satu prajurit yang gugur diketahui merupakan warga Jawa Barat, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya yang tercatat berdomisili di Kota Cimahi.

“Atas nama masyarakat Jawa Barat, kami menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya ketiga anggota TNI dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon. Khususnya, untuk keluarga Almarhum Kapten Inf Zulmi Aditya, warga Kota Cimahi,” ujar Dedi, Rabu (1/4).

Ia berharap seluruh keluarga korban diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi masa sulit akibat kehilangan anggota keluarga tercinta.

Menurutnya, seluruh pengabdian yang telah ditunaikan para prajurit tersebut menjadi catatan kebaikan dalam perjalanan hidup mereka.

“Seluruh tugas yang ditunaikan para korban menjadi catatan kebaikan dalam sejarah kehidupan mereka,” tandasnya. (SG/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
