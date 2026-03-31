Tunggakan Gaji Karyawan Kebun Binatang Bandung, KDM: Cair Mulai April

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan kepastian terkait pembayaran gaji karyawan Kebun Binatang Bandung. Ia menambahkan, proses transisi tata kelola Kebun Binatang Bandung kini telah mencapai 90% dan memasuki tahap tender oleh lembaga tersertifikasi

"Gaji sebelumnya yang tidak terbayarkan secara bertahap akan ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mulai Jumat gaji yang tidak terbayarkan pada bulan-bulan sebelumnya akan diberikan," paparnya saat mengunjungi Kebun Binatang Bandung, Selasa (31/3).

KDM juga memastikan pangan bagi satwa sudah mencukupi. Untuk penambahan nutrisi satwa, Bank BJB Peduli akan memberikan dukungan dan sumbangan.

Baca juga : KDM Klaim Sudah Jalankan WFH, Singgung Birokrasi Gemuk

Untuk dokter hewan dan paramedis, mereka akan mendapat tambahan penghasilan dari Pemprov Jawa Barat. Pasalnya, mereka juga tidak mendapat gaji sejak dua bulan ke belakang.

Mulai 25 April, para karyawan resmi terdaftar sebagai tenaga kerja Pemkot Bandung, sementara tunggakan gaji sebelumnya akan ditangani bertahap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Masalah pengelolaan sudah 90% terselesaikan. Saat ini, sedang dalam proses tender pengelolaan yang diikuti lembaga tersertifikasi," tandas KDM. (SG/I-1)