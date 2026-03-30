Salurkan Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp585 Juta untuk Komunitas Terdampak Banjir di Sumatra

Ilustrasi

Herbalife, perusahaan di bidang kesehatan dan kebugaran, komunitas, serta platform terkemuka, melalui Herbalife Family Foundation (HFF), telah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatra. Inisiatif ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan dan Tanggap Bencana (LKTB), unit kemanusiaan dan penanggulangan bencana dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Melalui inisiatif ini, Herbalife berhasil menghimpun dana sebesar Rp585.000.000 pada Desember 2025 dan Januari 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan di berbagai wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah yang paling terdampak.

“Melalui inisiatif ini, kami menegaskan kembali komitmen untuk hadir mendampingi masyarakat di masa krisis serta mendukung upaya pemulihan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan mitra terpercaya seperti IDI dan LKTB memungkinkan kami menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, khususnya untuk kebutuhan esensial seperti nutrisi, akses air bersih, dan dukungan layanan kesehatan dasar,” kata Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktarianto Wahyu Jatmiko dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (30/3). Sebagai bagian dari upaya bantuan, Herbalife mendukung pendirian tenda operasional di Aceh yang kini berfungsi sebagai pusat operasi kemanusiaan IDI/LKTB. Posko ini memberikan dukungan penting bagi masyarakat terdampak, termasuk penyediaan makanan bergizi bagi ibu dan bayi, akses air minum bersih melalui pembangunan beberapa sumur bor, serta distribusi air minum dalam kemasan.

Para member independent Herbalife juga turut berpartisipasi aktif dalam misi kemanusiaan bersama relawan IDI, mendukung operasional posko serta menyediakan minuman nutrisi (nutritional shakes) bagi relawan dan masyarakat yang terdampak banjir.

Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kolaborasi yang kuat bersama Herbalife dalam penanganan bencana banjir di Aceh dan sekitarnya.

“Kemitraan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih efektif serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dukungan yang diberikan mulai dari akses air bersih, bantuan nutrisi, hingga dukungan operasional di lapangan sangat berperan dalam memperkuat respons kemanusiaan dan mempercepat pemulihan masyarakat,” terangnya.

Sebagai bagian dari upaya lanjutan pasca misi bantuan Desember–Januari, dilakukan kunjungan lanjutan selama tiga hari untuk menilai kebutuhan yang masih berlangsung serta memperkuat upaya pemulihan di wilayah terdampak, termasuk Kota Lintang Bawah dan Kampung Duren. Kunjungan ini berfokus pada memastikan keberlanjutan intervensi sebelumnya, seperti pemasangan dan pemantauan fasilitas air bersih, edukasi kesehatan pascabanjir oleh dokter relawan, serta distribusi berkelanjutan dukungan nutrisi bagi keluarga terdampak.

Didorong oleh semangat kepedulian para member independent dan karyawan Herbalife, HFF terus berkomitmen untuk meningkatkan nutrisi, perawatan, dan kesejahteraan anak-anak serta keluarga yang kurang terlayani.

Sepanjang 2025, HFF telah menyalurkan hibah sebesar US$5 juta melalui program unggulannya, Casa Herbalife, kepada 173 organisasi nirlaba di 62 negara dan wilayah. Program ini membantu menyediakan makanan bergizi, sumber daya pendidikan, dan ruang aman bagi lebih dari 200.000 anak dan keluarga di seluruh dunia.

Sejak didirikan pada tahun 1994, HFF telah berkontribusi lebih dari US$60 juta kepada mitra nirlaba secara global, memperkuat komunitas dan membantu membangun masa depan yang lebih sehat dan tangguh bagi generasi mendatang. (E-4)