Diempaskan Gelombang Pantai Kebumen, Remaja Ditemukan Tewas

SEORANG remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret ombak di Pantai Watu Bale, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian, Senin (30/3).

Korban diketahui bernama Ibnuyun bin Bayad, 15, warga Desa Pucang, Kabupaten Banjarnegara. Ia merupakan satu dari tiga wisatawan yang terseret gelombang saat mandi di pantai pada Minggu (29/3) pagi.

Kantor SAR Cilacap menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 09.50 WIB dari seorang pelapor bernama Beja. Insiden terjadi sekitar pukul 08.55 ketika tiga orang terseret ombak, dua di antaranya berhasil diselamatkan, sementara korban dinyatakan hilang.

Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan mulai melakukan operasi sejak pukul 07.00 dengan membagi area pencarian menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU). Tim melakukan penyisiran baik melalui jalur darat maupun laut di sekitar lokasi kejadian.

Koordinator Tim SAR Gabungan, Rowidin, mengatakan korban berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal kejadian. "Pada pukul 08.00, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban pada jarak sekitar 3 kilometer ke arah selatan dari lokasi kejadian," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah dilakukan identifikasi, korban dipastikan merupakan remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. "Selanjutnya korban kami evakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," kata Rowidin.

Dia meminta wisatawan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama terhadap potensi bahaya gelombang dan arus laut yang dapat datang secara tiba-tiba. (I-2)