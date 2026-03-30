Kuota 1.000 Wisatawan per Hari di TN Komodo Berpotensi Ganggu PAD Manggarai Barat

Wisatawan asing ikut melakukan kegiatan bersih pantai di kawasan Pulau Padar Utara(MI/Marianus Marselus)

PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menilai kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan maksimal 1.000 orang per hari ke Taman Nasional Komodo berpotensi berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan meskipun kebijakan tersebut kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap mencermati implikasi ekonomi yang ditimbulkan. Khususnya terhadap sektor pariwisata yang menjadi penopang utama PAD.

“Kami menghormati kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan. Tetapi kami juga melihat ada potensi dampak terhadap pendapatan daerah,” ujar Endi.

Baca juga : Kuota 1.000 Wisatawan per Hari di Taman Nasional Komodo Diprotes Pelaku Pariwisata

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penetapan kuota kunjungan, namun memiliki tanggung jawab terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan kinerja fiskal daerah.

“Kewenangan ada di pemerintah pusat, tetapi dampaknya dirasakan di daerah. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan memantau implementasi kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap pendapatan daerah.

Baca juga : Pengelola TN Komodo Batasi Wisatawan 1.000 orang per Hari mulai 1 April 2026

“Kami akan melihat bagaimana perkembangan di lapangan, terutama terkait dampaknya terhadap PAD dan ekonomi masyarakat,” ujar Endi.

Di tingkat legislatif, DPRD Manggarai Barat juga menyoroti potensi penurunan PAD akibat kebijakan tersebut. TN Komodo merupakan destinasi unggulan pariwisata Labuan Bajo, jika kebijakan pembatasan kunjungan wisata akan memberikan signifikan bagi pendapatan daerah.

“Selama ini gencar melakukan promosi wisata Labuan Bajo dengan target 1 juta pengunjung, tapi pengunjung ke TN Komodo dibatasi, ini akan berdampak signifikan, ada potensi penurunan PAD jika jumlah kunjungan dibatasi,” ujar Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin.

Kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo sebelumnya telah melalui masa uji coba pada Januari hingga Maret 2026 sebelum diberlakukan secara penuh mulai 1 April 2026. (MM/E-4)