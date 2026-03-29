Trafik Arus Balik Lebaran di Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak 213.826 Kendaraan

PERKEMBANGAN trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus melonjak seiring berlangsungnya arus balik Lebaran 2026.

Sejauh ini, trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau masih mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani mengatakan kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat pada masa arus balik Lebaran masih tetap tinggi di berbagai wilayah.

Baca juga : Arus Balik Lebaran, 2,77 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek

"Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 213.826 kendaraan, atau meningkat 100,18% dibandingkan trafik normal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," kata Hamdani, Minggu (29/3).

Adapun rekap trafik harian ruas tol beroperasi yaitu:

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 26.512 kendaraan atau meningkat 95,75% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra dan Indraprabu) tercatat sebanyak 30.424 kendaraan atau meningkat 117,07% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 12.642 kendaraan atau meningkat 53,09% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 3.305 kendaraan atau meningkat 61,69% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 22.890 kendaraan atau meningkat 42,95% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 16.637 kendaraan atau meningkat 171,23% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 19.131 kendaraan atau meningkat 86,03% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 44.204 kendaraan atau meningkat 117,48% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 17.765 kendaraan atau meningkat 85,73% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 13.640 kendaraan atau meningkat 311,71% dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 6.676 kendaraan atau meningkat 101,21% dibandingkan trafik normal.

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Arus Balik Lebaran 2026 pada 28 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

• Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji), yang telah dibuka secara fungsional sejak 7 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 5.402 kendaraan.

• Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai), yang telah dibuka secara fungsional sejak 13 Maret 2026, mencatat trafik sebanyak 6.825 kendaraan.

Baca juga : Hujan Deras Guyur Pemudik Sepeda Motor Arus Balik di Jalur Nasional Banda Aceh-Medan

"Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatra melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.

"Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad, aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time, serta website resmi Hutama Karya pada menu khusus Info Mudik Lebaran 2026 di laman resmi," pungkasnya.