Menteri PU Pastikan Infrastruktur Tol Siap Hadapi Sisa Arus Balik Lebaran 2026

MENTERI Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo meninjau Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jalan Tol Batang-Semarang, Sabtu (28/3/2026) untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol dalam melayani sisa arus balik Idulfitri 1447H yang diprediksi masih menyisakan sekitar 25 persen kendaraan menuju Jabotabek.

Didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, Dody menegaskan bahwa kualitas jalan tol menjadi prioritas utama, terutama di tengah tingginya curah hujan dan lonjakan volume kendaraan.

“Kami memastikan jalan tol siap digunakan dari sisi kualitas. Meski perbaikan sudah selesai sejak H-10, curah hujan tinggi dan volume lalu lintas tetap berpotensi menimbulkan kerusakan seperti lubang. Saya instruksikan perbaikan maksimal 1x24 jam jika ditemukan kerusakan agar tidak mengganggu arus balik,” kata Dody Hanggodo di Semarang, Sabtu (28/3).

Berdasarkan data Jasa Marga hingga Jumat (27/3), sebanyak 2,5 juta kendaraan atau sekitar 75 persen dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta. Artinya, masih ada sekitar 840 ribu kendaraan (25 persen) yang diprediksi akan melakukan perjalanan pada akhir pekan ini, 28-29 Maret 2026.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan optimisme bahwa sisa arus balik ini dapat dikelola dengan baik. Jasa Marga terus mendukung rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow berdasarkan diskresi Kepolisian dan pantauan real-time dari Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

“Kami memastikan seluruh ruas Jasa Marga Group siap melayani masyarakat. Puncak arus pada 24 Maret lalu berhasil diantisipasi, dan peningkatan arus di akhir pekan ini akan kami kelola dengan infrastruktur serta armada layanan yang optimal,” ujar Rivan.

Untuk mengurai kepadatan di jalur utama, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk memanfaatkan rest area alternatif di luar jalan tol. Penataan arus dan kapasitas di dalam tol, mulai dari KM 444 Semarang-Solo hingga KM 72 Jakarta-Cikampek, terus dievaluasi secara situasional.

Rivan juga mendorong pemudik menggunakan aplikasi Travoy untuk memantau kondisi lalu lintas, tarif tol, hingga kecukupan saldo uang elektronik secara mandiri. Hal ini penting untuk mencegah antrean panjang di gerbang tol akibat kurang saldo.

“Pastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima. Kami juga meminta pengguna jalan untuk bijak menggunakan waktu di rest area agar dapat bergantian dengan pemudik lainnya,” pungkas Rivan. (H-2)