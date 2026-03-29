Rendy Ferdiansyah
29/3/2026 22:00
Sebulan, 3 Kali Penemuan Sabu tak Bertuan di Perairan Belitung Sejumlah 46,5 Kg
DALAM kurun waktu satu bulan setidaknya ada tiga kali penemuan Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Jika di jumlahkan total temuan narkotika jenis sabu tak bertuan tersebut mencapai 46,5 Kilogram.

Puluhan kilogram sabu tak bertuan tersebut pertama ditemukan oleh nelayan asal Desa Petaling di perairan laut Kecamatan Selat Nasik pada 11 Maret lalu dengan berat 21 kilogram.

Kemudian, Kamis 26 Maret, narkotika serupa dengan berat 21,5 kilogram kembali ditemukan nelayan asal Desa Dukong di Pulau Ulat Bulu, Kecamatan Tanjungpandan.

Berawal dari penemuan 21,5 Kg sabu tersebut, Satres Narkoba Polres Belitung bersama Bea Cukai melakukan penyisiran di Pulau tersebut dan kembali menemukan 4 Kg sabu.

"Kami bersama Bea Cukai lakukan patroli laut, karena banyaknya temuan sabu di laut Belitung, dan di pantai kami temukan kembali 4 Kg sabu," Kasatres Kasat Narkoba Polres Belitung, AKP Martuani.

Kemudian 4 Kg sabu tersebut di bawa ke Mapolres Bangka untuk di tes dan di selidiki lebih lanjut siapa pemiliknya.

"Dari tiga penemuan sabu dalam sebelum di perairan Belitung ini, kami masih terus lakukan penyelidikan siapa pemiliknya,"ucap dia.(H-2)



Editor : Indrastuti
