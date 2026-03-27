Kunjungan Wisatawan ke Kota Sukabumi Meningkat 1.000% Selama Libur Lebaran

Lapangan Merdeka, salah satu ikon lansekap yang jadi ciri khas Kota Sukabumi.(MI/Benny Bastiandy)

JUMLAH kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Kota Sukabumi, Jawa Barat, selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah melonjak signifikan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) setempat mencatat peningkatan hampir 1.000% pada momen tersebut.

Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menuturkan secara detail, pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi data dari masing-masing pengelola tempat wisata. Namun, dari data laporan sementara, terdapat lonjakan jumlah wisatawan.

"Kami masih menunggu laporan data resmi jumlah pengunjung dari masing-masing pengelola tempat wisata. Tapi dari data sementara, beberapa tempat wisata melaporkan kunjungan wisatawan bertambah hingga 1.000% dari biasanya," kata Rahmat, Jumat (27/3).

Rahmat mengatakan, lonjakan signifikan jumlah kunjungan wisatawan lantaran pada banyak warga setempat yang pulang kampung. Ditambah dengan wisatawan dari luar daerah yang sengaja berlibur ke Kota Sukabumi dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, momen Lebaran sekarang cukup ramai yang pulang kampung. Kondisi ini cukup berdampak terhadap kunjungan wisatawan," ujar dia.

Melonjaknya kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Mereka tak hanya berkunjung ke tempat wisata, tapi juga berbelanja dan menginap.

"Kalau melihat secara kasat mata, perputaran ekonomi berjalan dengan baik selama libur Lebaran. Tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," terangnya.

Rahmat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat aktif untuk memastikan situasi wilayah tetap kondusif selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Sehingga, masyarakat ataupun wisatawan semakin betah dan nyaman berkunjung ke Kota Sukabumi. "Ini menjadi indikasi positif bagi Kota Sukabumi yang mengandalkan perdagangan dan jasa," ungkap dia.

Secara umum, pada 2025 hingga 2026, tingkat kunjungan wisatawan juga meningkat signifikan. Terdapat penambahan jumlah kunjungan dari sekitar 700 ribu menjadi 1 juta orang yang berkunjung ke Kota Sukabumi. "Secara year on year, ada penambahan jumlah kunjungan," pungkasnya. (E-2)