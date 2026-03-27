Penerbangan Balon Tradisional Jadi Daya Tarik Utama Festival Mudik Wonosobo 2026

Ilustrasi(Dok Pendim0707)

SEJUMLAH lokasi penerbangan balon udara di Wonosobo, Jawa Tengah selalu dipadati masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi daya tatik utama dalam rangkaian Festival Mudik 2026 di daerah itu.

Festival Mudik Wonosobo 2026, khususnya pada rangkaian acara penerbangan balon udara merupakan tradisi yang menjadi ikon perayaan lebaran di daerah tersebut.

Festival balon tradisional ini digelar mulai 23 hingga 29 Maret 2026 dan tersebar di 23 titik lokasi di wilayah Wonosobo. Adapun puncak acara akan berlangsung pada 29 Maret 2026 di Alun-alun Wonosobo. Kegiatan ini diperkirakan akan dipadati ribuan pengunjung.

Komandan Kodim 0707/Wonosobo, Letkol Inf Yoyok Suyatno S.Sos, menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat agar menjalankan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab.

“Anggota yang ditunjuk harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. Berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan, Jumat (27/3).

Ia menambahkan, festival balon tradisional merupakan salah satu tradisi lebaran khas Wonosobo yang sudah dikenal luas dan memiliki banyak penggemar. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan, menurutnya, perlu diimbangi dengan pengamanan yang maksimal.

“Karena banyaknya pengunjung, biasanya ada oknum yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” lanjutnya.

Selain menjaga keamanan, kehadiran Babinsa juga diharapkan mampu mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Festival ini pun dijadikan sebagai ajang silaturahmi serta komunikasi sosial yang positif.

Salah satu pengunjung, Safinatun Naja yang datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku sengaja datang ke Wonosobo untuk menyaksikan langsung festival balon udara tradisional.

“Saya jauh-jauh datang ke Wonosobo memang ingin melihat balon tradisional dan juga menikmati obyek wisata yang ada di sini,” ungkapnya. (H-2)