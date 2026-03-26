Libur Lebaran 2026, Kunjungan Wisatawan Turun di Klaten

KUNJUNGAN wisatawan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menurun pada libur Lebaran 2026. Perbedaan penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriyah turut memengaruhi kunjungan wisatawan tersebut.

Objek wisata unggulan seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, Rawa Jombor, Umbul Pelem, dan Umbul Brondong masih menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Purwanto, mengakui kunjungan wisatawan turun pada Lebaran 2026. "Kunjungan wisatawan tahun ini turun bisa jadi karena ada perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 H," katanya saat ditemui di sela-sela halal bi halal DPRD Klaten, Kamis (26/3).

Berdasarkan data yang masuk periode 19-25 Maret 2026, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Klaten turun sekitar 22% dari tahun sebelumnya. Menurut Purwanto, pada liburan Lebaran 2026 tercatat 342.000 pengunjung, sedangkan tahun lalu 445.000 pengunjung.

GEREBEG KETUPAT

PascaHari Raya Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Klaten akan menggelar lebaran atau gerebeg ketupat di Bukit Sidoguro, Klaten, pada Sabtu (28/3).

Purwanto mengatakan tradisi syawalan di Bukit Sidogura, sepekan setelah Idul Fitri, akan dimeriahkan dengan gerebeg 18 gunungan ketupat.

Belasan gunungan ketupat dari Bupati Klaten, pemerintah daerah, perangkat daerah (OPD), BUMD, dan masyarakat itu untuk diperebutkan pengunjung.

“Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat akan dikirab dari bawah bukit menuju panggung Bukit Sidogura. Seperti biasa sebar ketupat diawali Bupati Klaten,” imbuhnya.

Tradisi lebaran atau gerebeg ketupat yang rutin digelar tiap tahun di Bukit Sidogura, adalah bertujuan ngleluri (melestarikan) warisan budaya leluhur.

Penyelenggaraan gerebeg ketupat, selain sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. juga momen untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

“Dalam tradisi gerebeg ketupat di Bukit Sidogura, panitia tahun ini menyiapkan 1.000 ketupat siap saji dan gratis untuk masyarat pengunjung,” ungkap Purwanto. (E-2)