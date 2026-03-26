Pemkot Tasikmalaya Berlakukan Work From Anywhere bagi ASN Hari Rabu dan Kamis

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah mengatakan pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan pasca idulfitri 1447 H dilakukan mulai Rabu dan Kamis (25-26/3) selama dua hari.(MI/KRISTIADI)

PEMERINTAH Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berlakukan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) terhitung mulai Rabu-Kamis (25-26/3). Kebijakan tersebut, menjadi langkah untuk mengatur mobilitas aparatur sipil (ASN) setelah libur panjang hingga sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah mengatakan, pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan pasca idulfitri 1447 H. Namun, kebijakan tersebut dilakukan mulai Rabu dan Kamis (25-26/3) selama dua hari hingga sebagian masuk kerja dan lain kerja di luar kantor.

"Kita memberlakukan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di lingkungan pemerintah selama dua hari dan nanti pada hari Jumat (27/3) semua pegawai sudah masuk tidak ada lagi WFA. Untuk sekarang kondisinya relatif mulai pelayanan dilakukan dengan baik untuk masyarakat dan semua harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik," ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Menurut Asep, pegawai yang menjalani Work From Anywhere (WFA) tujuan utama mengurangi arus lalu lintas saat arus balik lebaran dan memberikan fleksibilitas kerja. Akan tetapi, bagi ASN diimbau supaya WFA tetap bekerja di rumah dan jangan dijadikannya sebagai ajang liburan. Karena, pemerintah daerah akan melaksanakan halal bihalal di hari Senin (30/3).

"ASN yang melakukan WFA supaya mereka bertanggung jawab dan masalah pekerjaan harus melaksanakan tugasnya menyesuaikan ketentuan yang telah ada. Namun, pegawai yang masuk sekarang ini hanya 50 persen di lingkungan Setda Kota Tasikmalaya," katanya.

Menurutnya, pertama dan kedua masuk kerja agar semua ASN harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan yang melakukan WFA, harus bekerja secara daring terutama guna memberikan pelayanan.

"ASN yang melakukan WFA harus tetap bertanggung jawab atas tugas, tanggung jawabnya, dan harus siap dihubungi kapan saja jika dibutuhkan. Pemerintah daerah juga akan tetap melakukan pengawasan supaya di WFA ini untuk bekerja bukan berlibur," pungkasnya. (H-2)