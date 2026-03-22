Perempuan di Tasikmalaya Jadi Korban Begal, 2 Ponsel Raib

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Wahyu Prista Utama menunjukkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan pembegalan dilakukannya oleh RMZ kepada seorang perempuan di Tasikmalaya.(MI/Kristiadi)

SRI Mulyani (38), warga Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi korban pembegalan. Kejadian tersebut, terjadi di Jalan Jereged, Kecamatan Sariwangi hingga korban jatuh dan tersungkur setelah tas yang dibawanya ditarik pelaku.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Wahyu Prista Utama mengatakan, pihaknya mendapat laporan seorang perempuan bernama Sri Mulyani, warga Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, menjadi korban pembegalan di jalan Jereged, Kecamatan Sariwangi dan langsung melaporkan ke Polsek Leuwisari setelah mendapat penanganan medis.

"Korban mengalami luka di wajah setelah jatuh di atas motor dan tersungkur hingga bagian tangannya luka saat pelaku menarik tas milik korban. Korban tidak sadar, ketika pulang ke rumah dibuntuti pelaku dan saat melintas di jalan sepi tanpa penerangan jalan langsung melakukan aksinya hingga pelaku membawa kabur tas berisi iPhone 11, Hp Redmi Note 9, STNK, KTP, SIM dan uang ditaksir Rp 10 juta," ujarnya, Minggu (22/3/2026).

Baca juga : Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Tasikmalaya Tembus Rp180 Ribu per Kilo

Menurutnya, atas laporan yang dilakukan korban Polsek Leuwisari bersama Polres Tasikmalaya melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa rekaman kamera CCTV serta pelacakan dilakukan melalui telefon pintar iPhone 11 milik korban yang dicuri pelaku. Namun, anggota Satreskrim berhasil menangkap pelaku berinisial RMZ, warga Leuwisari, tengah tidur di rumahnya.

"Penangkapan yang dilakukan anggotanya berhasil mengamankan iPhone 11, redmi note 9, uang tunai di dalam tas digunakan membeli pakaian lebaran. Barang bukti yang disita antara lain motor Honda Sonic, helm hitam, jaket hitam, celana jeans biru, dan sepasang sandal cokelat milik pelaku," katanya.

Menurutnya, anggota Satreskrim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap RMZ sebagai tersangka pembegalan yang dilakukannya ingin mendapat keuntungan pribadi.

Akan tetapi, modus operasi yang dilakukannya mengincar korban sepulang bekerja tapi pengakuan masih didalami berapa kali termasuk jumlah korban atas perbuatan tersebut.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat berkendara pada malam hari, terutama di jalur yang minim penerangan dan semua harus tingkatkan kewaspadaan. Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tersangka kini sudah ditahan dalam rutan Mako Polres Tasikmalaya," pungkasnya. (AD)