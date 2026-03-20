Lebaran Lebih Khusyuk, Batam Sebar 1.020 Lokasi Salat Idulfitri

PEMERINTAH Kota Batam menyiapkan 1.020 lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

Ribuan titik tersebut tersebar di seluruh wilayah kota, mulai dari kawasan padat penduduk hingga lingkungan perumahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jemaah yang setiap tahun meningkat saat Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 943 titik berada di masjid, 42 titik di musala, dan 35 titik lainnya berlokasi di lapangan terbuka maupun halaman masjid. Sebaran ini dinilai cukup untuk menampung tingginya antusiasme masyarakat dalam melaksanakan Salat Id.

Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menyampaikan bahwa penetapan lokasi Salat Id telah dilakukan melalui pemetaan kebutuhan jemaah di masing-masing kecamatan.

“Penyebaran lokasi salat kami atur secara merata untuk mencegah terjadinya penumpukan jemaah di satu tempat,” ujarnya, Jumat (20/3).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memilih lokasi salat terdekat dari tempat tinggal guna mengurangi kepadatan dan memudahkan mobilitas. Selain itu, jemaah diharapkan tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan ibadah agar suasana tetap kondusif dan khusyuk.

Wilayah seperti Batam Kota, Sagulung, Batuaji, hingga Nongsa menjadi perhatian khusus karena kerap menjadi pusat konsentrasi jemaah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas ibadah di kawasan tersebut diperkuat.

Selain masjid, sejumlah titik strategis juga disiapkan di area perumahan dan lapangan umum. Salah satunya di Perumahan Bida Garden, Kelurahan Belian, yang diperkirakan mampu menampung jemaah dalam jumlah besar karena aksesnya yang mudah dijangkau.

Penyediaan banyak titik ini tidak hanya bertujuan menampung jemaah, tetapi juga untuk mengurai kepadatan. Dengan begitu, pelaksanaan ibadah dapat berlangsung lebih tertib tanpa gangguan akibat membludaknya jemaah di satu lokasi.

Berbagai persiapan teknis juga telah dilakukan, mulai dari penataan area salat, pemasangan pengeras suara, hingga pengaturan jalur masuk dan keluar jemaah.

Koordinasi dengan aparat keamanan turut diperkuat. Petugas akan disiagakan di sejumlah titik untuk menjaga ketertiban, membantu pengaturan parkir, serta mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan Salat Id berlangsung.

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal ke lokasi salat yang telah ditentukan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi arahan panitia demi kelancaran bersama.

Dengan kesiapan yang matang dari pemerintah dan dukungan masyarakat, pelaksanaan Salat Idul Fitri 2026 di Batam diharapkan berlangsung lancar, aman, dan penuh kekhusyukan, sekaligus mempererat kebersamaan di hari kemenangan. (H-2)