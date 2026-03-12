NU Care-LAZISNU dan Shopee Barokah Salurkan Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana di Aceh-Jateng

NU Care-LAZISNU berkolaborasi dengan Shopee Barokah menyalurkan bantuan berupa 40 tangki air bersih.(Dok.Istimewa)

NU Care-LAZISNU berkolaborasi dengan Shopee Barokah menyalurkan bantuan berupa 40 tangki air bersih dan ratusan paket perlengkapan sekolah untuk masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan Jawa Tengah. Bantuan yang menjadi bagian dari kegiatan program Solidaritas Ramadhan NU Care-LAZISNU ini telah didistribusikan sejak 5 Maret 2026 hingga akhir Ramadan.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 4.160 penerima manfaat di Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, dan Tegal, Jawa Tengah. Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU, Riri Khariroh mengatakan bahwa program ini merupakan kolaborasi kemanusiaan dengan Shopee Barokah.

“Terima kasih kepada Shopee Barokah yang mendukung program ini, Solidaritas Ramadan untuk warga yang masih terdampak pascabencana di berbagai daerah. Kami berharap ke depan dapat terus berkolaborasi, sehingga dapat semakin memberikan manfaat kepada masyarakat luas,” kata Riri dalam keterangannya, Selasa (10/03).

Menurutnya penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral, terutama bagi anak-anak agar tetap semangat melanjutkan pendidikan.

“Kami hadir untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan membantu kebutuhan mereka, terutama untuk kebutuhan belajar anak-anak,” ujar Riri yang turut hadir meninjau langsung proses penyaluran bantuan di Aceh Tamiang.

Director of Public Policy Shopee Indonesia, Radityo Triatmojo menambahkan, “Shopee melalui Shopee Barokah berkomitmen untuk turut hadir dalam memberikan dukungan dalam proses pemulihan daerah terdampak bencana. Kami berharap bantuan air bersih dan perlengkapan sekolah yang disalurkan bersama LAZISNU dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memotivasi semangat belajar anak-anak di daerah terdampak bencana. Selain menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana, kami juga menghadirkan program dukungan dalam mendorong kebangkitan UMKM melalui Kampanye ‘UMKM Sumatra Bangkit’ di aplikasi Shopee, agar masyarakat dan pengusaha lokal bisa segera bangkit dan tumbuh lebih kuat.”

TINJAU AKTIFITAS TPQ

Selain bantuan logistik, NU Care-LAZISNU dalam program besar NU Peduli juga meninjau aktivitas Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) di lingkungan masjid setempat.

Di tengah keterbatasan fasilitas, kegiatan belajar mengaji anak-anak tetap berjalan dengan penuh semangat. Namun, masih terdapat kebutuhan perbaikan sarana dan dukungan infrastruktur agar proses belajar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Riri menambahkan, NU Care-LAZISNU akan terus memperkuat dukungan bagi masyarakat melalui berbagai program sosial-kemanusiaan dengan semangat gotong royong.

“Selama beberapa waktu terakhir ini kami berupaya terus hadir melalui berbagai program kemanusiaan. Ke depan, kami juga akan mendata kebutuhan keluarga secara lebih rinci agar dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang dapat membantu,” katanya.

Penyaluran bantuan pun menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima. Salah satunya Aji, siswa kelas VI SD di Aceh Tamiang. Ia mengaku senang menerima buku dan perlengkapan belajar baru. “Iya, senang. Senang banget,” ujar Aji.

Ia mengatakan perlengkapan tersebut akan langsung digunakan untuk kegiatan belajar di sekolah. “Iya, buat sekolah. Terima kasih LAZISNU dan Shopee untuk buku-bukunya yang baru,” katanya. (E-2)

Kolaborasi antara NU Care-LAZISNU dan Shopee Barokah ini menjadi wujud semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. Selain meringankan beban, bantuan yang diberikan diharapkan juga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana agar dapat kembali bangkit. (Ant/E-2)