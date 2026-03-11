Truk Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Bantang, Supir Tewas Terlindas

Kecelakaan tiga kendaraan sedang parkir di Jalur Pantura Batang mengakibatkan sopir truk tewas terlindas kendaraanya sendiri.(Akhmad Safuan/MI)

SEORANG supir truk meninggal dunia terlindas kendaraan sendiri setelah memarkirnya di jalan. Kecelakaan beruntut terjadi, Rabu (11/3), di Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Terdapat tiga mobil yang terlibat kecelakaan di Batang akibat kendaraan besar parkir di bahu jalan.

Kecelakaan di Batang melibatkan dua kendaraan angkutan barang dan sebuah sedan. Ketiga kendaraan itu sedang parkir di bahu jalan Pantura Semarang-Batang, pengemudinya beristirahat dalam perjalanan menuju Jakarta.

"Kami kaget setelah mendengar benturan cukup keras, setelah keluar dari warung ternyata ada dua truk dan satu sedang tabrakan, padahal ketiga kendaraan itu sedang parkir untuk istirahat," ujar Tamrin, seorang pengunjung di warung tidak jauh dari lokasi kejadian

Akibat kendaraan parkir di bahu jalan, sopir truk tronton bernomor polisi B 9492 JEH meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah tertabrak truknya sendiri sebelum menabrak dua kendaraan lain yang juga sedang parkir.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah mengatakan insiden tabrakan beruntun di Batang itu berawal ketika truk tronton B 9492 JEH berhenti di bahu jalan sebelah selatan dengan posisi menghadap ke barat di posisi jalan sedikit menanjak.

Setelah memarkirkan truk yang dikendarai, lanjut Eka Hendra Ardiansyah, pengemudi diketahui bernama Andriansyah, 22, warga Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung itu turun dari truk trontonnya. Kemudian truknya yang telah diparkir berjalan mundur hingga melindasnya.

Truk tronton yang masih melaju mundur itu kemudian menabrak truk lain bernomor polisi B-9136-BYU yang juga parkir di belakangnya hingga naik ke median jalan. Lalu menabrak pagar sebuah pabrik yang berada di jalur Pantura tersebut.

Eka Hendra Ardiansyah menambahkan truk itu juga menabrak sebuah mobil sedan warna putih bernomor polisi G-1467-DC yang juga sedang parkir di belakangnya. "

Setelah mengevakuasi korban ke rumah sakit dan tiga kendaraan tersebut, kami masih melakukan penyelidikan kasus ini untuk mengungkap penyebab truk mundur sendiri saat diparkir," imbuhnya. (H-4)

