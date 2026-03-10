Headline
Jelang Mudik Lebaran 2026, Dishub Jabar Pasang 14 Ribu Lampu Jalan dengan Teknologi Pintar

Sugeng Sumariyadi
10/3/2026 16:46
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar bersama jajarannya memberikan keterangan di Kompleks Dishub Jabar, Kabupaten Bandung, Senin (9/3/2026).(Antara)

DINAS Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan arus mudik Lebaran 2026 lebih aman dan nyaman dengan menyelesaikan pemasangan 14.000 alat penerangan jalan (APJ) di jalan provinsi. Beberapa titik APJ kini dilengkapi Light Control Unit (LCU), yang memungkinkan pengaturan lampu secara pintar dan pemantauan jarak jauh.

Kepala Dishub Jabar, Dhani Gumelar, menjelaskan, LCU memungkinkan lampu dinyalakan, dimatikan, atau diredupkan dari jarak jauh, serta mempermudah pemantauan energi. Selain itu, Dishub Jabar membentuk empat tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk memantau kondisi APJ di lapangan.

“Tim URC siap menanggapi aduan masyarakat dan memastikan lampu jalan berfungsi optimal,” ujar Dhani. Masyarakat dapat melaporkan kerusakan melalui hotline Dishub Jabar atau kanal media sosial resmi seperti Instagram Dishub Jabar.

Pemasangan APJ dan teknologi LCU diharapkan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari, selama arus mudik dan balik Lebaran. Dishub Jabar juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan pihak terkait agar setiap kerusakan dapat ditindaklanjuti cepat.

“Dishub Jabar berkomitmen terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas di Jawa Barat,” ucap Dhani. (SG/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
