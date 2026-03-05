Dua Tewas, Rem Blong Truk Kontainer Picu Tabrakan Beruntun di KM 93 Cipularang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kecelakaan beruntun hebat kembali terjadi di ruas Tol Cipularang, tepatnya di KM 93B arah Jakarta, pada Kamis malam, 5 Maret 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul 20.18 WIB ini melibatkan sedikitnya 10 kendaraan dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono, kecelakaan bermula saat sebuah truk kontainer dengan nomor polisi B 9367 UEL melaju dari arah Bandung menuju Jakarta di lajur satu. Setibanya di lokasi kejadian, arus lalu lintas di depan dilaporkan sedang padat akibat adanya kendaraan dump truck yang mengalami gangguan di bahu jalan.
Truk kontainer tersebut diduga mengalami masalah pengereman atau rem blong, sehingga pengemudi berinisial MY tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Truk langsung menghantam mobil pick up bernopol B 9718 VAF yang berada tepat di depannya, memicu tabrakan berantai yang melibatkan delapan kendaraan lain.
Hingga Kamis malam, petugas telah mendata kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini, di antaranya:
Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Agni Mayvinna, menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat untuk membuka akses jalan. Pada pukul 20.59 WIB, satu lajur telah dapat dilintasi, dan pada pukul 21.43 WIB, dua lajur utama kembali dibuka bagi pengguna jalan.
Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kegagalan rem pada truk kontainer tersebut. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengecek kondisi kendaraan dan menjaga jarak aman, terutama saat melintasi jalur turunan panjang di ruas Tol Cipularang.
KECELAKAAN maut kembali terjadi di Tol Cipularang Kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat.
Pukul 09.55 WIB, seluruh lajur telah kembali terbuka dan dapat dilintasi normal oleh pengguna jalan.
Kepolisian mengungkap penyebab insiden kecelakaan beruntun di KM 97+200 Tol Cipularang arah Bandung pada Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 09.11 WIB.
KECELAKAAN di Tol Cipularang pada 26 Desember 2024 menyebabkan dua orang meninggal dunia. Santunan telah diberikan pada ahli waris dan keluarga korban.
Sebanyak 64 penumpang bus yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Radjak, Purwakarta, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved