Dua Tewas, Rem Blong Truk Kontainer Picu Tabrakan Beruntun di KM 93 Cipularang

Kecelakaan beruntun hebat kembali terjadi di ruas Tol Cipularang, tepatnya di KM 93B arah Jakarta, pada Kamis malam, 5 Maret 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul 20.18 WIB ini melibatkan sedikitnya 10 kendaraan dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kronologi Kecelakaan Maut di KM 93B

Berdasarkan keterangan dari Kepala Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono, kecelakaan bermula saat sebuah truk kontainer dengan nomor polisi B 9367 UEL melaju dari arah Bandung menuju Jakarta di lajur satu. Setibanya di lokasi kejadian, arus lalu lintas di depan dilaporkan sedang padat akibat adanya kendaraan dump truck yang mengalami gangguan di bahu jalan.

Truk kontainer tersebut diduga mengalami masalah pengereman atau rem blong, sehingga pengemudi berinisial MY tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Truk langsung menghantam mobil pick up bernopol B 9718 VAF yang berada tepat di depannya, memicu tabrakan berantai yang melibatkan delapan kendaraan lain.

Daftar Kendaraan yang Terlibat

Hingga Kamis malam, petugas telah mendata kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini, di antaranya:

Truk Kontainer (B 9367 UEL)

Mobil Pick Up (B 9718 VAF)

Truk (BL 8752 NP)

Toyota Rush (F 1308 AZ)

Daihatsu Sigra (T 1394 BJ)

Tronton Boks (D 9481 AF)

Toyota Hiace (E 7666 AA)

Toyota Raize (T 1518 HO)

Mazda Biante

Toyota Agya

Informasi Korban: Dua orang meninggal dunia di lokasi, merupakan sopir dan kernet mobil pick up. Empat orang lainnya mengalami luka berat dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Radjak Purwakarta.

Kondisi Lalu Lintas Terkini

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Agni Mayvinna, menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat untuk membuka akses jalan. Pada pukul 20.59 WIB, satu lajur telah dapat dilintasi, dan pada pukul 21.43 WIB, dua lajur utama kembali dibuka bagi pengguna jalan.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kegagalan rem pada truk kontainer tersebut. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengecek kondisi kendaraan dan menjaga jarak aman, terutama saat melintasi jalur turunan panjang di ruas Tol Cipularang.