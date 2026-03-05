Sambut Jutaan Pemudik, Pemprov Jateng Buka Posko Terpadu 2026

BBPJN menyiapkan 18 posko di jalur Pantura, jalur tengah, dan jalur selatan untuk mempercepat respons di titik rawan kepadatan dan gangguan.(Dok. Istimewa)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan membuka posko terpadu pada H-8 hingga H+7 Lebaran 2026 untuk mengantisipasi kedatangan jutaan pemudik.

“Prediksi tahun ini sekitar 17,7 juta pemudik masuk ke Jawa Tengah, naik dari 15 juta pada 2025. Dengan jumlah sebesar itu, semua pihak harus siap karena Jateng menjadi simpul utama pergerakan mudik nasional,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis (5/3/2026).

Posko terpadu melibatkan organisasi perangkat daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain. Selain pengamanan lalu lintas, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur jalan provinsi, dengan perbaikan ditargetkan selesai sebelum H-7 Lebaran.

Pemprov Jateng menyiapkan mudik gratis dengan 340 bus berkapasitas 16.415 penumpang dari Jakarta dan Bandung pada 16 Maret 2026. Untuk kereta api, disiapkan 17 rangkaian dengan kapasitas 1.288 penumpang dari Stasiun Pasar Senen ke Solo Balapan dan Semarang Poncol pada 17 Maret 2026.

“Program ini disiapkan agar mudik lebih aman, nyaman, dan mengurangi kepadatan arus kendaraan ke Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kondisi kendaraan dan tetap berhati-hati selama perjalanan.

Pemprov Jateng mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, dan aktivitas Gunung Merapi. Wilayah Pegunungan Muria juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi melalui pemantauan dan kesiapsiagaan penanganan darurat.

Berdasarkan pemetaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng–DIY, terdapat 46 titik rawan kemacetan dan 23 titik rawan bencana di jalur nasional menjelang arus mudik.

BBPJN menyiapkan 18 posko di jalur Pantura, jalur tengah, dan jalur selatan untuk mempercepat respons di titik rawan kepadatan dan gangguan. Posko dilengkapi personel teknis dan peralatan untuk penanganan cepat gangguan lalu lintas maupun kerusakan jalan.

“Posko ini disiagakan untuk memastikan mudik Lebaran aman dan lancar,” kata Kepala BBPJN Jateng–DIY, Moch Iqbal Tamher. (*/I-1)