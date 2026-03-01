Dukung Ketahanan Pangan, Relawan Prabowo Jawa Timur Bagikan Ratusan Paket Beras

Dewan Pimpinan Daerah Emak Muda (DPD EMUD) Relawan Prabowo Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian ratusan paket beras kepada masyarakat pada Jumat (27/02). Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPD EMUD Relawan Prabowo Jawa Timu(Dok. DPD EMUD)

DEWAN Pimpinan Daerah Emak Muda (DPD EMUD) Relawan Prabowo Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian ratusan paket beras kepada masyarakat pada Jumat (27/02). Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPD EMUD Relawan Prabowo Jawa Timur, Surabaya.

Ketua DPD EMUD Relawan Prabowo Jawa Timur, Siti Aisyah, mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari agenda rutin organisasi dalam memperkuat solidaritas serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan, sekaligus mempererat kebersamaan," ujar Siti Aisyah di sela kegiatan.

Sementara itu, Ketua Umum EMUD Relawan Prabowo, Oktasari Sabil, menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, dukungan tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan sikap, tetapi juga aksi nyata di lapangan yang menyentuh langsung masyarakat.

"Kami mendukung penuh program-program Presiden Prabowo yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama dalam pemenuhan gizi, akses pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan. EMUD Relawan Prabowo siap menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program tersebut," kata Oktasari.

Dalam kesempatan itu, Oktasari Sabil juga memberikan pembekalan kepada para anggota dan relawan terkait arah kebijakan serta program-program prioritas Presiden Prabowo.

Ia mengajak seluruh kader EMUD untuk aktif mengawal dan menyosialisasikan program pemerintah agar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.Kegiatan pembagian ratusan paket beras tersebut disambut antusias warga sekitar.

Selain penyaluran bantuan, acara juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar program sosial dan pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, DPD EMUD Relawan Prabowo Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan nasional. (E-1)