Aksi Damai BEM SERA di Simpang Lima Jadi Teladan Demokrasi Tertib di Semarang.

Aksi damai BEM SERA di Jalan di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin (1/9).(MI/Haryanto Mega)

ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA) menggelar aksi damai bertajuk Audensi Terbuka Seruan Kuliah di Jalan di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin (1/9). Kegiatan yang diikuti sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini berlangsung tertib dan kondusif hingga akhir acara.

Peserta aksi berasal dari sejumlah kampus di Semarang, di antaranya BEM UNISSULA, HMI Cabang Semarang, BEM UNTAG, BEM UNWAHAS, BEM UNIMUS, BEM UPGRIS, BEM UDINUS, BEM UNIKA, BEM USM, BEM POLTEKKES, serta BEM UIN Walisongo. Kehadiran mahasiswa dari berbagai latar belakang ini menunjukkan semangat persatuan untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai.

Dalam aksinya, mahasiswa mengusung Tuntutan Reformasi September Hitam yang berisi 11 poin, antara lain mendesak penindakan terhadap pelanggaran HAM secara transparan, perlindungan bagi paramedis dan pers mahasiswa, revisi regulasi pemilu, hingga menuntut keadilan atas peristiwa yang menimpa almarhum Affan Kurniawan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan doa bersama dan salat gaib, dilanjutkan dengan orasi terbuka. Pada pukul 13.50 WIB, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah hadir untuk berdialog langsung dengan mahasiswa. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, bersama sejumlah anggota dewan menyatakan apresiasi terhadap cara mahasiswa menyampaikan pendapat dengan damai serta berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

BERI APRESIASI

Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahduddi, turut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya aksi damai ini. Menurutnya, kegiatan mahasiswa yang berlangsung tertib dan kondusif adalah wujud kedewasaan berdemokrasi yang patut dicontoh.

“Mahasiswa telah memberikan teladan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum tidak harus dengan kekerasan, melainkan dengan dialog dan semangat persatuan. Kami dari Polrestabes Semarang berterima kasih karena aksi ini berjalan damai, sehingga keamanan dan ketertiban di Kota Semarang tetap terjaga,” ujar Kapolrestabes.

Ia menambahkan bahwa kepolisian akan selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Aksi damai BEM SERA ditutup sekitar pukul 15.08 WIB dengan suasana aman dan tertib. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di sekitar lokasi juga memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa insiden.

Melalui aksi ini, mahasiswa Semarang Raya diharapkan menjadi contoh positif dalam menyampaikan aspirasi secara elegan, sekaligus memperkuat semangat persatuan untuk menjaga Kota Semarang tetap aman, damai, dan kondusif.(E-2)