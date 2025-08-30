Tuntut Temannya Dibebaskan, Massa Kepung Gedung Negara Grahadi Surabaya

Aksi massa di depan gedung Negara Grahadi, Surabaya.(Dok. MI)

RIBUAN massa unjuk rasa mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut agar teman mereka yang ditahan di Polrestabes Surabaya segera dibebaskan.

Gedung Negara Grahadi yang awalnya tenang pasca penjarahan, tiba tiba didatangi ribuan massa. Mereka menuntut pembebasan teman-temanya yang ditahan di Polrestabes Surabaya.

Korlaps aksi sambil berdiri diatas pagar, meminta agar teman temannya segera dibebaskan. Jika tidak mereka akan melakukan upaya paksa untuk membebaskan mereka.

“Bebaskan teman teman kami yang ditahan. Kami akan membubarkan diri jika sudah bebas,” teriak seorang di kerumunan massa.

Pasukan TNI AD yang berjaga jaga hanya bisa membentuk barisan brigade di halaman Gedung Negara Grahadi. Mereka hanya melakukan pengamanan dari jarak 20 meter.

Tidak ada water canon atau peralatan tempur lainnya sebagaimana aksi aksi sebelumnya. TNI AD memberi kebebasan kepada massa aksi untuk berorasi di depan Gedung Negara Grahadi.

Mereka sempat berdialog dengan perwakilan TNI untuk menyampaikan tuntutannya. Pihak TNI siap menjembatani tuntutan itu ke Polrestabes Surabaya. ‘Beri waktu kami berinteraksi dengan pihak Kepolisian,” kata perwakilan TNI. (H-3)