Tuntut Temannya Dibebaskan, Massa Kepung Gedung Negara Grahadi Surabaya

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
RIBUAN massa unjuk rasa mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut agar teman mereka yang ditahan di Polrestabes Surabaya segera dibebaskan.
Gedung Negara Grahadi yang awalnya tenang pasca penjarahan, tiba tiba didatangi ribuan massa. Mereka menuntut pembebasan teman-temanya yang ditahan di Polrestabes Surabaya.
Korlaps aksi sambil berdiri diatas pagar, meminta agar teman temannya segera dibebaskan. Jika tidak mereka akan melakukan upaya paksa untuk membebaskan mereka.
“Bebaskan teman teman kami yang ditahan. Kami akan membubarkan diri jika sudah bebas,” teriak seorang di kerumunan massa.
Pasukan TNI AD yang berjaga jaga hanya bisa membentuk barisan brigade di halaman Gedung Negara Grahadi. Mereka hanya melakukan pengamanan dari jarak 20 meter.
Tidak ada water canon atau peralatan tempur lainnya sebagaimana aksi aksi sebelumnya. TNI AD memberi kebebasan kepada massa aksi untuk berorasi di depan Gedung Negara Grahadi.
Mereka sempat berdialog dengan perwakilan TNI untuk menyampaikan tuntutannya. Pihak TNI siap menjembatani tuntutan itu ke Polrestabes Surabaya. ‘Beri waktu kami berinteraksi dengan pihak Kepolisian,” kata perwakilan TNI. (H-3)
Peristiwa terjadi saat Gubernur Khofifah hendak menemui massa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di depan Gedung Negara Grahadi.
Surabaya resmi menyambut hadirnya Sekolah Dian Harapan (SDH) Surabaya, lembaga pendidikan Kristen terbaru dari Pelita Harapan Group.
Di MLSC Surabaya 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 1.633 siswi.
Setelah beberapa tahun terakhir mengembangkan lini kategori EIGER Women & Junior, Agustus 2025 jadi langkah baru bagi EIGER Women & Junior dengan membuka toko offline pertamanya di Indonesia.
Kompetisi digelar untuk menguji kecepatan dan ketangkasan petugas dalam menanggulangi kebakaran.
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
AKSI unjuk rasa buntut tunjangan rumah DPR juga terjadi di Jambi, Saat ini hingga Sabtu, (30/8) suasana semakin 'memanas' dan terjadi beberapa aksi perusakan oleh demonstran.
PULUHAN driver ojek online (Driver ojol) mendatangi Polres Tuban, Jatim, Jumat (29/8) malam untuk melakukan aksi simpatik atas tragedi tewasnya Affan Kurniawan.
MENTERI Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan melalui zoom meeting kepada seluruh kepala daerah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada Sabtu (30/8).
BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan pelaksanaan acara "Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT ke-80 RI" yang seharusnya digelar pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved