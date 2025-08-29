Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

SDH Surabaya Hadirkan Wajah Baru Pendidikan

SDH Surabaya Hadirkan Wajah Baru Pendidikan

M Ilham Ramadhan Avisena
29/8/2025 14:59
SDH Surabaya Hadirkan Wajah Baru Pendidikan
SDH Surabaya.(Dok. SDH)

SURABAYA resmi menyambut hadirnya Sekolah Dian Harapan (SDH) Surabaya, lembaga pendidikan Kristen terbaru dari Pelita Harapan Group. Peresmian berlangsung meriah di Mall City of Tomorrow (Cito) dan mendapat antusiasme tinggi dari keluarga serta masyarakat.

Sekolah yang akan mulai beroperasi Juli 2026 ini ditargetkan menampung hingga 1.500 siswa. SDH Surabaya berdiri di tiga menara utama kompleks Mall Cito, lengkap dengan fasilitas berstandar internasional: ruang kelas pintar berbasis teknologi, ruang kreatif, hingga sarana olahraga modern.

Direktur Eksekutif Pelita Harapan Group, Stephanie Riady, menegaskan bahwa SDH Surabaya merupakan kelanjutan dari jejak panjang SPH.

“Meskipun baru, SDH Surabaya berdiri di atas legacy Pelita Harapan Group, yang memelopori SPH sebagai sekolah IB pertama di Indonesia,” ujarnya.

Lebih dari sekadar akademis, SDH Surabaya menekankan pembentukan karakter dan kepedulian sosial.

“Kami ingin siswa berdaya, bukan hanya cerdas. Mereka diperlengkapi untuk memecahkan masalah nyata di komunitasnya,” tambah Stephanie.

Koordinator sistem sekolah SDH, Deny Kiswanto Sinaga, juga mengingatkan pentingnya keselarasan visi pendidikan keluarga.

“Anak-anak adalah anugerah berharga dari Tuhan. Karena itu, orang tua perlu memilih sekolah yang menyediakan pendidikan holistik, berpusat pada Kristus, dan mendukung pertumbuhan penuh anak,” jelasnya.

Mengusung empat pilar utama, keunggulan akademik, pembelajaran berpusat pada Kristus, pertumbuhan holistik, dan dampak transformasional, SDH Surabaya berkomitmen melahirkan generasi yang cerdas, siap melayani, dan mampu memimpin.

Pendaftaran untuk tahun ajaran 2026/2027, dari TK hingga SMA, kini telah dibuka. Kehadiran SDH Surabaya diharapkan memperkaya pilihan pendidikan berkualitas di kota ini sekaligus memperkuat kontribusi Pelita Harapan Group bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (Z-10)



Editor : Gana Buana
