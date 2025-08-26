Rusak Hutan, 3 Terduga Pelaku dan 2 Unit Eskavator Diamankan Polda Babel

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengamankan tiga orang terduga pelaku penambang dan pengrusakan Kawasan Hutan Produksi (HP) di Daerah Bukit Betung Sambunggiri Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
Sejumlah barang bukti seperti Alat berat jenis eskavator dan peralatan tambang turut di amankan.
Kabid Humas Polda Babel Kombes Fauzan Sukmawansyah membenarkan tim subdit IV Tipiter mengamankan tiga orang diduga pelaku penambangan dan pengrusakan Hutan Produksi (HP)
Selain mengamankan tiga pelaku, lanjut Fauzan diamankan juga dua alat berat jenis eskavator serta peralatan tambang.
"Tiga orang ini menambang dengan merusak HP, mereka diamankan Minggu (24/8)."kata Fauzan. Selasa (26/8).
Ke tiga pelaku di sebutkan Fauzan, berinisial Ro (48) selaku pengurus dan pemilik alat berat, Af (20) selaku Helper dan No (56) selaku Operator alat berat.
"Saat ini ketiganya sudah berada di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik,"ujarnya.
"Tentunya ini adalah wujud nyata dari komitmen Pak Kapolda Irjen Hendro Pandowo untuk secara tegas menindak pelaku kejahatan. Apalagi ini adalah kejahatan lingkungan, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan sebagai upaya Polri menyelamatkan bumi kita khususnya di Negeri Serumpun Sebalai,"ucapnya.(H-1)
Di Pasar Kite Sungailiat Bangka, kenaikanharga terjadi pada bumbu dapur seperti cabai rawit dan cabai besar keriting.
Guna mengantisipasi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Pelabuhan Mentok, Bangka Barat, PT ASDP Cabang Bangka menyiapkan 16 armada kapal feri.
SEORANG ibu bernama Nadia dan anaknya yang masih berusia 1 tahun menjadi korban penyekapan. Mereka disekap di sebuah kandang anjing di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.
Timah dari masyarakat tersebut dijual oleh masyarakat kepada perusahaan dalam bentuk CV yang memiliki badan hukum san membayar semua kewajiban dari negara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka telah menuntaskan Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Remisi tersebut di serahkan langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang atau Lapas Tuatunu, Minggu (17/8) siang.
Usai di tetapkan tersangka ASN berinisial D ini langsung di tahan Kejaksaan Negei Bangka di Lapas Buiit Semut.
PELAKU yang diduga sebagai pembunuh wartawan di sebuah media online di Provinsi Bangka Belitung (Babel) berhasil ditangkap di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).
Korban ditemukan masih mengenakan baju biru dan celana jeans ditemukan di dalam sumur. Korban diduga dibunuh.
Explore Babel 2025 ini sebagai wadah untuk mengeksplore destinasi pariwisata dan kuliner di Provinsi kita ke seluruh penjuru negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved