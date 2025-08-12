Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Media Indonesia
12/8/2025 09:07
Gubernur Sulsel Dampingi Komisi IV DPR RI Kunker di BPPMHKP Makassar
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.(Pemprov Sulawesi Selatan)

GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, Senin (11/8/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, bersama sejumlah legislator Komisi IV DPR RI dan unsur Forkopimda Sulsel.

Dalam agenda ini, Titiek Soeharto bersama Gubernur Andi Sudirman meninjau berbagai produk kelautan dan perikanan unggulan Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi komoditas ekspor.

Baca juga : Wakil Ketua DPR Sebut Data Bansos Bermasalah, Sehingga Pejabat Malah Terima Bantuan

“Saya kagum, banyak sekali yang diekspor. Ikan tuna, teripang, dan segala macam. Gurita bagus sekali. Komoditas ekspor yang luar biasa, yang digemari dari China dan negara lainnya,” ungkap Titiek.

Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan agar sektor kelautan dan perikanan di Sulsel semakin berkembang.

“Kami mendukung supaya bisa berkembang lebih baik lagi, melayani masyarakat lebih bagus lagi, dan lebih banyak produk yang bisa diekspor,” ujarnya.(RO/Z-2)
 



Editor : Thalatie Yani
