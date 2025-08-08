Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

DPR Nyatakan Siap Kawal Ekosistem Game Lokal lewat Regulasi

Abi Rama
08/8/2025 21:48
DPR Nyatakan Siap Kawal Ekosistem Game Lokal lewat Regulasi
Wakil Ketua DPR RI, Rahayu Saraswati.(MI/ Abis Rama)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak. Dalam konferensi pers di acara Indonesia Game Week (IGW) 2025 di Blok M Hub, ia menyatakan kesiapan untuk merevisi undang-undang demi memperkuat ekosistem industri kreatif.

“Kalau memang perlu direvisi, ayo kita bahas. Aturannya harus benar-benar mendukung,” ujar Rahayu, Jumat (8/8/2025).

Konferensi pers bertema #BanggaMainLokal: Kolaborasi Lintas Industri untuk Negeri ini digagas oleh UniPin bersama sejumlah brand F&B dan pengembang game lokal. Hadir pula Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang memberikan sambutan.

Baca juga : Pemecatan Ipda Rudy Soik Bakal Dibawa ke Meja Prabowo

Dalam pidatonya, Rahayu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—dari game, film, merchandise, hingga kuliner—guna mengangkat potensi besar ekonomi kreatif Indonesia yang selama ini belum tergali maksimal.

“Kita punya kekayaan IP yang luar biasa. Tapi belum sepenuhnya didalami. Sudah saatnya gotong royong agar dunia melihat kekuatan kita,” tambahnya.

Rahayu juga menyoroti perlunya dukungan politik terhadap isu sosial strategis seperti kesetaraan gender, digitalisasi pariwisata, dan pembangunan ekosistem pariwisata berbasis data.

IGW 2025: Titik Temu Ekraf dan Industri Game

IGW 2025 yang digelar 6–10 Agustus di Blok M Hub menjadi ajang penting bagi pelaku industri kreatif digital Indonesia. Acara ini mempertemukan 20 IP lokal berbasis game, komik, karakter digital, dan konten kreatif, berdampingan dengan nama besar seperti Free Fire, COD Mobile, Pokemon, Tekken, dan Ghosty’s Comic.

Selain pameran, IGW menyajikan talkshow, jejaring bisnis, dan sesi kolaborasi strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kreator lokal.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved