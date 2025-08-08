DPR Nyatakan Siap Kawal Ekosistem Game Lokal lewat Regulasi

Wakil Ketua DPR RI, Rahayu Saraswati.(MI/ Abis Rama)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak. Dalam konferensi pers di acara Indonesia Game Week (IGW) 2025 di Blok M Hub, ia menyatakan kesiapan untuk merevisi undang-undang demi memperkuat ekosistem industri kreatif.

“Kalau memang perlu direvisi, ayo kita bahas. Aturannya harus benar-benar mendukung,” ujar Rahayu, Jumat (8/8/2025).

Konferensi pers bertema #BanggaMainLokal: Kolaborasi Lintas Industri untuk Negeri ini digagas oleh UniPin bersama sejumlah brand F&B dan pengembang game lokal. Hadir pula Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang memberikan sambutan.

Dalam pidatonya, Rahayu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—dari game, film, merchandise, hingga kuliner—guna mengangkat potensi besar ekonomi kreatif Indonesia yang selama ini belum tergali maksimal.

“Kita punya kekayaan IP yang luar biasa. Tapi belum sepenuhnya didalami. Sudah saatnya gotong royong agar dunia melihat kekuatan kita,” tambahnya.

Rahayu juga menyoroti perlunya dukungan politik terhadap isu sosial strategis seperti kesetaraan gender, digitalisasi pariwisata, dan pembangunan ekosistem pariwisata berbasis data.

IGW 2025: Titik Temu Ekraf dan Industri Game

IGW 2025 yang digelar 6–10 Agustus di Blok M Hub menjadi ajang penting bagi pelaku industri kreatif digital Indonesia. Acara ini mempertemukan 20 IP lokal berbasis game, komik, karakter digital, dan konten kreatif, berdampingan dengan nama besar seperti Free Fire, COD Mobile, Pokemon, Tekken, dan Ghosty’s Comic.

Selain pameran, IGW menyajikan talkshow, jejaring bisnis, dan sesi kolaborasi strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi kreator lokal.