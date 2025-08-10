NasDem Siap Jadi 'Ancaman Baru' dengan Kekuatan Generasi Muda di Pemilu 2029

Pengamat politik dari FISIP Unhas, Andi Ali Armunanto.(https://fisip.unhas.ac.id/)

PENGAMAT Politik UNHAS Sebut Partai NasDem Telah mempersiapkan regenerasi dengan matang. Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang regenerasi kepemimpinan menuju Pemilu 2029 mendapat respons positif dari kalangan akademisi.

Pengamat politik sekaligus Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS), Andi Ali Armunanto, menilai NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.

Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari. "Peran mereka sudah disiapkan bahkan di berbagai kesempatan kegiatan. Mereka diberi peran yang cukup signifikan, bukan hanya untuk memperkenalkan tapi juga memberitahukan publik bahwa inilah para suksesor," ungkapnya.

Yang membedakan NasDem dari partai lain, menurut Ali, adalah kemampuan merekrut dan mengkaderisasi yang sangat baik. "Mereka tidak hanya sekedar merekrut, tapi mampu membentuk karakter anak mudanya menjadi lebih bagus," jelasnya.

Fakta yang menarik, sebagian besar kekuatan NasDem justru berada di kalangan muda. Di tingkat DPR, Fraksi Nasdem rata-rata diisi oleh anak-anak muda yang kompeten. Bahkan di Sulawesi Selatan, 80 persen kekuatan partai didominasi generasi muda.

"Kalau datang semua misalnya di acara Rakernas tadi, yang kelihatan rata-rata anak muda semua. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan dengan baik generasi mudanya," kata Ali.

Di Sulawesi Selatan, Nasdem mampu melampaui perolehan suara Golkar, pencapaian yang dilakukan oleh kader-kader muda. Beberapa nama yang disebut Ali antara lain Saharuddin Alrif di DPRD yang sekarang jadi Bupati Sidrap, Rahmatika Dewi, Mario David, dan lainnya.

"Ini anak-anak muda yang sangat energik. Mereka bukan anak muda 'karbitan' seperti di partai lain. Ada partai yang isinya anak muda tapi karbitan semua," tegas Ali.

Yang paling menarik dari analisis Ali adalah prediksinya bahwa NasDem akan menjadi "ancaman" bagi partai lain pasca-Pemilu 2024. Alasannya, partai lain masih mengandalkan politik tradisional, ketokohan, orang yang punya uang, atau posisi sosial tinggi.

"Sementara NasDem berangkat dari anak-anak muda yang biasa-biasa saja, tapi kemudian mereka mampu 'menggebrak'. Contohnya Bupati Sidrap dengan latar belakang yang sederhana sekali," ungkap Ali.

Ali juga menyoroti pola kaderisasi NasDem yang memberikan fasilitas dan kapasitas kepemimpinan kepada orang-orang biasa, yang kemudian bisa berkembang dengan sangat baik.

Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, khususnya di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional, Ali memprediksi Nasdem akan menjadi kekuatan baru dengan semangat generasi muda yang luar biasa.

"Ini bukan memuji-muji, tapi saya harus berbicara sesuai kondisi riil. Dengan kekuatan Nasdem sekarang, mereka memang akan menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan," pungkas Ali. (H-1)