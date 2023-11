Harga Gula Pasir di Palu Semakin Mahal

HARGA gula pasir di Palu, Sulawesi Tengah kembali mengalami kenaikan. Tingginya modal pedagang menjadi penyebab. Pedagang Randi Akbar mengatakan, saat ini harga gula pasir naik menjadi Rp17.200 per kilo gram (kg) dari carga sebelumnya Rp17.000 per kg. Penaikan kali ini sudah yang kedua kali dari sebelumnya Rp15.500 per kg. Baca juga : Harga Gula Pasir di Palu Terus Merangkak Naik “Jadi sebulan ini (November) sudah dua kali naik harga gula,” terangnya saat ditemui di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Rabu (22/11). Baca juga : Harga Cabai dan Gula Pasir Naik di Pasar Gedhe Klaten Menurut Randi, kenaikan kembali harga gula baru terjadi dua hari terakhir. “Ini naik karena modal pembelian kami di tingkat distributor juga naik,” tegasnya. Randi menjelaskan, meski kenaikan harga di tingkat distributor tidak tinggi, namun cukup memberatkan mereka sebagai pedagang. “Naiknya memang cuman Rp500 per kg, tapi kalau dikali banyak kan berat juga. Makanya kami pedagang kompak juga menaikkan harga di pasar agar tidak merugi,” tandasnya. (Z-8)

HARGA gula pasir di Palu, Sulawesi Tengah kembali mengalami kenaikan. Tingginya modal pedagang menjadi penyebab.

Pedagang Randi Akbar mengatakan, saat ini harga gula pasir naik menjadi Rp17.200 per kilo gram (kg) dari carga sebelumnya Rp17.000 per kg.

Penaikan kali ini sudah yang kedua kali dari sebelumnya Rp15.500 per kg.

Baca juga : Harga Gula Pasir di Palu Terus Merangkak Naik

“Jadi sebulan ini (November) sudah dua kali naik harga gula,” terangnya saat ditemui di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Rabu (22/11).

Baca juga : Harga Cabai dan Gula Pasir Naik di Pasar Gedhe Klaten

Menurut Randi, kenaikan kembali harga gula baru terjadi dua hari terakhir. “Ini naik karena modal pembelian kami di tingkat distributor juga naik,” tegasnya.

Randi menjelaskan, meski kenaikan harga di tingkat distributor tidak tinggi, namun cukup memberatkan mereka sebagai pedagang.

“Naiknya memang cuman Rp500 per kg, tapi kalau dikali banyak kan berat juga. Makanya kami pedagang kompak juga menaikkan harga di pasar agar tidak merugi,” tandasnya. (Z-8)