HARGA cabai dan gula pasir naik di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah. Harga beras masih bertahan tinggi. Kenaikan harga cabai bervariasi Rp5.000-Rp10.000 per kilogram. Harga gula pasir naik Rp1.000 per kilogram.

Pantauan di pasar tradisional tersebut, Senin (30/10), harga cabai merah keriting Rp50.000 atau naik Rp10.000 per kilogram. Kemudian, cabai rawit naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram dan cabai teropong kini Rp40.000 atau naik Rp5.000 per kilogram.

"Harga cabai naik lagi. Hari ini rawit Rp70.000 dan cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram," kata Triyanti, pedagang.

Kenaikan harga cabai di pasar karena pasokan tersendat. Hasil panen cabai petani merosot, bahkan gagal panen di musim kemarau ini.

Selain komoditas cabai, harga gula pasir di Pasar Gedhe Klaten bergerak naik. Harga gula pasir hari ini Rp17.000 per kilogram.

"Gula pasir hari ini naik Rp1.000 menjadi Rp17.000 per kilogram," kata Arny Anton, pedagang di pasar tradisional tersebut. Harga gula pasir menunjukkan tren peningkatan, yakni dari Rp13.500 naik menjadi Rp17.000 per kilogram saat ini.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok lain, lanjutnya, stabil. Pasokan maupun stok di pasar lancar dan aman.

Harga daging ayam stabil Rp33.000 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, dan telur ayam Rp25.000 per kilogram. Kemudian, bawang merah Rp20.000 dan bawang putih Rp30.000 per kilogram serta minyak goreng subsidi Rp14.500 per liter.

Harga sejumlah bahan pokok di pasar ini stabil, kecuali komoditas cabai dan gula pasir yang mengalami kenaikan. "Untuk harga beras hingga awal pekan ini masih tinggi. Beras medium C4 Rp14.000 dan premium Rp15.000 per kilogram," ujar Arny. (Z-2)