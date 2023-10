Barantan Palu Luncurkan Aplikasi SI-CERMAT untuk Mudahkan Pasokan Pangan ke IKN

BALAI Karantina Pertanian (Barantan) Palu, melakukan Launcing Aplikasi SI-CERMAT (Sistem Integrasi Cepat, Efektif, Responsif, Mudah, Akuntabel, dan Transparan) di Kantor Balai Karantina Pertanian Klas II Palu, yang bertujuan untuk memudahkan segala pelayanan, termasuk dalam mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam penyelenggaraan Hari Karantina Tahun 2023, Kamis (12/10) yang pertama kali diselenggarakan setelah Karantina Pertanian dan Karantina Ikan terintegrasi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang berlaku pada 20 Juli 2023.

"Bersatunya dalam lini yang saya katakan tadi dengan adanya si cermat, untuk percepatan layanan bukti wujud bahwa tidak ada layanan kami yang terhenti dalam 24 jam selama tujuh hari itu terus bergulir untuk menopang IKN," urai Kepala Balai Karantina Pertanian Palu, Indra Dewa.

Baca juga:

Menurutnya, dengan adanya aplikasi dimaksud, semakin mempermudah pelayanan serta pengurusan keluar masuk barang berupa tumbuhan dan hewan dari dan menuju Sulawesi Tengah yang saat ini menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan untuk IKN nantinya.

Indra Dewa juga menyatakan Hari Karantina adalah momen yang dimaknai setelah lahirnya regulasi perkaraantinaan di Indonesia, berawal dari tanggal 19 Desember 1877 (Staasbald Hindia Belanda No. 262), kemudian pada 8 Juni 1992 (UU No. 16) hingga 18 Oktober 2019 (UU No. 21)

Peringatan hari karantina pertanian tahun ini bermakna tersendiri, di mana pada tahun 2023 ini telah menjadi sebuah perubahan transformasi menjadi organisasi besar dengan tugas amanah yang besar bagi negeri, sesuai amanah besar Presiden Joko Widodo yang secara resmi melantik Sahat Manaor Panggabean sebagai pucuk pimpinan Badan Karantina Indonesia pada 4 September 2023.

Melalui kegiatan yang mengambil tema besar Terus Kuat Untuk Indonesia Hebat, juga berlangsung aksi donor darah melalui kegiatan Karantina Peduli yang dilaksanakan bekerjasama dengan PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak 118 kantong darah terkumpul dalam aksi itu.

Kegiatan lainnya yang dilakukan untuk menyemarakan peringatan hari Karantina yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah adalah Pameran Display Produk selama sehari.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Metubun mewakili Gubernur Sulawesi Tengah serta beberapa pejabat lainnya.

Dalam sambutannya Nelson mengatakan momen hari Karantina ini menjadi sebuah semangat dan komitmen dalam mengawal tugas-tugas karantina di Sulawesi Tengah, di mana sebuah amanah besar dengan organisasi baru sehingga adanya transformasi tugas yang diemban makin perlu diperkuat.

"Semoga sinergitas dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan peran dan tugas perkarantinaan di Sulawesi Tengah semakin terjaga dengan baik dan solid," harap Nelson.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja insan Karantina Palu dalam mendukung visi-misi gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu instansi layanan publik yang terdepan di Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah berharap agar Karantina Palu terus berinovasi dalam mengoptimalkan layanan yang akuntabel dan terdigitilasasi ke masyarakat.

"Pesan kami agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga dengan utuh dan solid dalam membangun Sulawesi Tengah, utamanya dalam memastikan keamanan pangan dan mutu pangan berkualitas," tandas Nelson. (Z-3)