IKN Resmi Memiliki Komite ESG

Ibu Kota Nusantara (IKN) memproklamirkan sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki komite Bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola atau kerap disebut ESG (environtment, social, dan governance). Hal ini dikukuhkan dengan deklarasi Komite ESG di Bukit Bangkirai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Rabu (20/9).

“Kita semua di sini ingin mengukir sejarah baru. Kita bertekad untuk sesuatu yang baru, yang mungkin belum pernah ada di Indonesia, belum pernah ada di dunia. Saya mulai dengan harapan kita semua ke semua teman-teman Komite ESG,” tutur Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang menegaskan bahwa deklarasi melalui penandatanganan pakta integritas hari ini merupakan langkah besar terwujudnya Komite ESG di IKN. “Seperti tampaknya kecil tapi suatu langkah besar ketika kami berbicara di berbagai forum internasional dan menyampaikan bahwa Nusantara will have first ESG comitee in a city,” kata dia.

Ia juga berharap melalui dukungan dari Komite ESG akan banyak hal yang bisa dikembangkan di IKN, terutama untuk mewujudkan kejayaan dari hutan tropis di Nusantara. Selain itu, ia berharap kedepannya dengan adanya Komite ESG yang mengawasi kota Nusantara akan menjadi model yang dapat diterapkan di kota-kota lain.

Secara kelembagaan, Komite ESG bukanlah bagian dari Otorita IKN karena komite ini merupakan komite yang independen. “Mereka ini sama sekali enggak langsung dengan kita karena kami ingin, saya dan pak Donny (Wakil Kepala Otorita IKN) ingin menjaga independensi. Berilah kami kritik, berilah kami saran, berilah kami usulan yang akan memperkaya,” ujar Bambang.

Pada saat sesi berfoto bersama, Bambang bahkan menyatakan rasa bangganya, ”Inilah 9 Pendekar ESG yang akan mengawal pelaksanaan aspek pengelolaan lingkungan, aspek sosial dan tata kelola, kita patut berbangga dengan para tokoh terbaik ini.”

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite ESG Rhenald Kasali juga memperkenalkan nama-nama anggotanya. Komite ini beranggotakan Silverius Oscar, Willie Smits, Cyril Noerhadi, Unifah Rosyidi, Ery Seda, Mas Achmad Daniri, David E Parry, dan Tiza Mafira.

Selain itu Rhenald menjelaskan bahwa Komite ESG akan bertugas untuk melakukan riset, membangun networking, dan memberikan rekomendasi tentang ESG kepada pimpinan IKN. “Kita siap untuk memberikan kontribusi,” tuturnya. (Z-6)