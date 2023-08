Harmoni dalam Keberagaman: Perayaan 65 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang

SEBAGAI bagian dari Powerful Indonesia Festival, The Apurva Kempinski Bali berkolaborasi dengan perancang busana ternama asal Sumatra Utara, Torang Sitorus. Kali ini dalam mempersembahkan peragaan busana yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan apresiasi tinggi terhadap budaya melalui kerajinan tangan, mode, karya seni, dan musik.

Pada Jumat, 18 Agustus 2023, kemegahan dari panggung teater di The Apurva Kempinski telah didedikasikan untuk momen spesial perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 65 tahun, dengan memadukan kekayaan budaya dari kedua negara melalui karya yang luar biasa. The Apurva Kempinski Bali merayakannya tepat setelah Hari Kemerdekaan Indonesia dalam acara yang bertajuk ‘Harmony in Diversity: A 65-Years Celebration of Indonesia and Japan’.

Torang Sitorus dengan bangga telah terpilih sebagai satu-satunya perancang busana Indonesia yang ikut serta dalam memeriahkan perayaan ini. Torang menampilkan karya mutakhirnya yang memadukan kain asli Sumatra Utara dengan keanggunan sutera Jepang.

"Saya merasa sangat terhormat dapat mempersembahkan koleksi saya di The Apurva Kempinski Bali, sebagai bagian dari perayaan 'Powerful Indonesia Festival'. Acara ini merupakan bukti dari ikatan yang kuat antara kedua negara dan perpaduan tradisi yang harmonis. Kesempatan ini sangat luar biasa untuk berbagi antusiasme saya terhadap karya seni dan perpaduan budaya. Saya juga sangat senang untuk dapat menampilkan bagaimana keanggunan sutera Jepang dan keindahan kain Sumatra dapat menyatu secara harmonis untuk melambangkan sebuah kisah persatuan dan kesatuan," ujar Torang.

General Manager The Apurva Kempinski Bali, Vincent Guironnet, menyambut koleksi inovatif Torang Sitorus dengan antusiasme tinggi. Karya Torang merupakan perpaduan yang harmonis antara warisan kekayaan budaya Indonesia dengan gaya kontemporer. ''Sebuah perwujudan dari persatuan dalam keberagaman. Karya seni Torang memadukan warisan budaya Indonesia dengan perspektif modern, yang tidak hanya relevan untuk masyarakat Indonesia, namun juga bagi komunitas global. Kolaborasi ini mencerminkan kekuatan seni dalam menjembatani budaya dan membina hubungan yang lebih bermakna. Kami merasa terhormat untuk menjadi bagian dari perjalanan ini," ungkap Vincent.

Torang telah mempelajari keunikan Ulos selama 25 tahun, di mana inovasi dan sustainability terpancar dari setiap tenunannya yang menggunakan benang 'katun sutera bemberg' dari Jepang, yang berasal dari biji kapas. Sementara beragam warna-warna cerah yang tersedia dihasilkan dari pewarna kain alami yang berasal dari daun jolawe, kayu secang, kayu nangka, ekstrak daun, indigo, serat mahoni, dan gambir.

Pameran koleksi Ulos hasil karya Torang sebelumnya telah diselenggarakan di Medan, Jakarta, dan The Apurva Kempinski Bali, di mana pameran-pameran tersebut mendapatkan respon positif dari publik, terutama dari komunitas ekspatriat Jepang. Sambutan yang luar biasa tersebut memicu kolaborasi lintas budaya. Koleksi Torang telah menginspirasi seorang pengusaha tekstil asal Jepang untuk menggunakan kain Ulos sebagai bahan utama untuk membuat koleksi Kimononya.

Interaksi budaya yang terus berkembang ini semakin memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Jepang.

Untuk memperingati hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, koleksi Ulos dari Torang Sitorus dipamerkan melalui serangkaian acara. Sebelumnya di di Grand Indonesia, pada Mei 2023 dengan tajuk ‘Heritage of the East, From Toba for a Powerful Indonesia’.

Rangkaian acara ini akan ditutup dengan Pameran Seni dan Budaya Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang dengan acara ‘Exploring the Beauty of Indonesia with Hideo’ dalam kolaborasi dengan Hideo Gallery pada 19 Agustus-9 September 2023 di Tokyo, Jepang. (S-1)