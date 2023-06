Taste of Italy di The Trans Luxury Hotel Bandung

SIAPA tidak kenal dengan hidangan khas Italia seperti pizza, pasta, tiramisu, panna cotta dan lainnya?

Berbagai sajian ini sudah dikenal kelezatannya secara mendunia dan digemari banyak orang, untuk itulah The Trans Luxury Hotel menghadirkan Taste of Italy – sebuah program khusus kuliner khas Italia di The 18th Restaurant and Lounge dan The Restaurant hasil karya Executive Chef Francesco Bettoli.

Dari tradisi menjadi kreasi, Chef Francesco telah menyiapkan kelezatan kuliner Italia yang luar biasa dari dapur ke meja Anda secara eksklusif. Rangkaian kelezatan gastronomi ini terinspirasi oleh kehangatan dan ramuan cita rasa masa kecilnya di Udine-Italia.

Chef Francesco lahir dan dibesarkan di Italia. Setelah mendapatkan gelar Diploma dengan nilai yang luar biasa dari Istituto Bonaldo Stringher, Udine, Italy, beliau mengasah kemampuan kulinernya di berbagai belahan dunia termasuk di Jepang, Thailand, Dubai - Uni Emirat Arab, Australia, Hong Kong dan lain-lain.

Pada Mei 2023 lalu Chef Francesco resmi bergabung bersama The Trans Luxury Hotel sebagai Executive Chef. Francesco Bettoli bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman kuliner tamu menjadi berkesan di seluruh F&B Outlets (The 18th Restaurant and Lounge, The Restaurant dan The Lounge), In-Room Dining juga banquet untuk berbagai social events seperti meeting, pernikahan, ulang tahun dan lainnya.



Makanan penutup

Dengan hadirnya Chef Francesco para tamu dapat menikmati beragam sajian special dalam Taste of Italy pada 9 Juni–31 Juli 2023.

Di The 18th Restaurant and Lounge tersedia Taste of Italy Curated Cuisine seperti Homemade Italian Lamb Ragú Tagliatelle, Slow Cooked Osso Buco with Saffron Risotto & Lemon Zest juga makanan penutup Nonna Nelly’s Espresso Panna Cotta.

Makanan penutup ini sangat spesial karena menggunakan resep rahasia dari nenek Chef Francesco Nonna Nelly. Menu-menu luar biasa tersebut dapat dinikmati sambil melihat keindahan Kota Bandung dari lantai tertinggi The Trans Luxury Hotel.

Tersedia pula beragam hidangan buffet khas Italia pada Taste of Italy Culinary Journey yang tersedia di The Restaurant setiap Sabtu pukul 18.00 – 21.00 WIB. Para pecinta kuliner dimanjakan dengan berbagai menu terbaik seperti aneka Smoked Salmon and Cream Cheese Rolls, Smoked Salmon and Cream Cheese Rolls, Homemade Pasta Station and Parmigiano Reggiano Wheel Cheese, Pizza selections, Homemade Focaccia with Caramelized Onion, Italian Fritto Misto, Oven Baked Beef Lasagna, Carving and Grill Station.

Tentunya pengalaman menikmati berbagai kreazi lezat ini akan semakin sempurna jika ditutup dengan hidangan penutup khas Italia yaitu The Signature Tiramisu yang tersedia di Italian Sweet Corner.

Selain menikmati berbagai hidangan khas Italia, para tamu dapat tetap menikmati menu lezat lainnya seperti Japanese Corner, Roasted Duck & Dim Sum Station, Teppanyaki, Nusantara Corner, Baskin Robbins Ice Cream dan lainnya.

“Menghadirkan berbagai cita rasa Italia di Kota Bandung dalam Taste of Italy adalah hal yang sangat saya nantikan sejak bergabung bersama The Trans Luxury Hotel. Saya yakin menu-menu yang tersaji baik itu dalam curated cuisines di The 18th Restaurant and Lounge maupun buffet di The Restaurant akan memberikan pengalaman kuliner khas Italia tak terlupakan yang hanya akan ditemukan di The Trans Luxury Hotel.” Ucap Chef Francesco Bettoli.

Taste of Italy Culinary Journey dapat dinikmati dengan harga Rp388.000 untuk dewasa dan Rp208.000 untuk anak di bawah 12 tahun. Sementara itu untuk Curated Cuisine dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp90.000.

Dapatkan promo khusus dengan pembayaran menggunakan MegaFirst, kartu kredit Bank Mega dan Allo Bank.

Jadi tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kreasi ekslusif ini dan nikmati pengalaman kuliner yang luar biasa bersama keluarga dan sahabat tersayang.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi bisa melalui website www.thetransluxuryhotel.com atau via WhatsApp +62 811 811 4288. (N-2)