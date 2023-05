Forum BIMP-EAGA Dorong Pengembangan Desa Wisata

FORUM Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) mendorong pertumbuhan desa wisata pada kawasan ASEAN. Pertemuan yang bertajuk Enhancing tourism village's competitiveness value ini berlangsung di Labuan Bajo pada Jumat, 19 Mei 2023.

Tiket.com yang merupakan Online Travel Agent (OTA) pertama di Indonesia menjadi salah satu panelis dalam Forum BIMP-EAGA ini. SVP of Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari membahas topik The role of private sectors in developing and promoting tourism villages. Tiket.com berkomitmen memaksimalkan usaha para pelaku pariwisata, terutama desa wisata di Indonesia melalui platform daring.

Maria Risa Puspitasari mengatakan selain mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata di platform tiket.com, pihaknya turut mengambil peran dalam memberdayakan para pelaku usaha wisata sehingga dapat mengembangkan bisnis dengan berkesinambungan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. "Salah satunya program Jagoan Pariwisata yang bertujuan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pelaku usaha di desa wisata sehingga dapat menjalankan usahanya dengan mengedepankan strategi dan inovasi secara berkelanjutan," ucap Maria Risa.

Forum BIMP-EAGA memiliki peranan penting untuk percepatan pembangunan sosial-ekonomi di kawasan BIMP-EAGA. Tiket.com menjadi satu-satunya perwakilan OTA di Indonesia menekankan perhatian pada potensi dan keindahan yang dimiliki desa wisata agar bisa dimaksimalkan guna membantu performa pariwisata domestik. Selain itu, tiket.com mendorong pentingnya nilai kompetitif dan memiliki kemampuan literasi digital yang dimiliki oleh pelaku pariwisata agar bisa memiliki daya saing di antara objek wisata internasional.

Maria Risa juga menambahkan dalam Forum BIMP-EAGA membahas peran serta tantangan private sector dalam mengembangkan desa wisata di Indonesia serta membahas solusi yang dapat dilakukan bersama dalam meningkatkan nilai kompetitif desa wisata di kawasan ini. "Kami tentu berharap bahwa diskusi ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik terkait mengembangkan pariwisata desa di Indonesia serta menghadirkan inspirasi bagi para pengusaha dan pelaku industri pariwisata untuk terus memajukan pariwisata di Indonesia." (Z-2)