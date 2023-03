Otoritas TNBTS Selidiki Foto Mario Gunakan Jip Pribadi di Areal Terlarang Bromo

BALAI Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyatakan sedang melakukan penyelidikan terkait masuknya kendaraan pribadi yang dipergunakan oleh Mario Dandy Satriyo ke kawasan taman nasional di Jawa Timur itu.



Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi dan Humas Balai Besar TNBTS Sarif Hidayat, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (28/2), mengatakan, pihaknya saat ini sedang menelusuri kapan foto dan video yang beredar tersebut diambil di kawasan taman nasional.



"Kami saat ini sedang melakukan penelusuran foto dan video tersebut," kata Sarif.



Pernyataan tersebut disampaikan Balai Besar TNBTS menanggapi beredarnya foto Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor David Latumahina, yang memamerkan dirinya sedang duduk di bagian depan mobil di kawasan taman nasional.



Sarif menegaskan, kendaraan komunitas atau pribadi sudah dilarang memasuki kawasan taman nasional yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur tersebut sejak Agustus 2022.



"Sejak pertengahan Agustus 2022, (kami) sudah tidak memberikan rekomendasi kendaraan komunitas (pribadi) masuk ke kawasan," kata Sarif.



Sarif menjelaskan, pada periode sebelumnya, memang kendaraan komunitas atau pribadi diberikan kelonggaran untuk masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan sejumlah ketentuan.



Ketentuan kendaraan komunitas untuk memasuki kawasan taman nasional tersebut, lanjutnya, diberikan rekomendasi dengan syarat pembatasan. Saat itu, hanya diperbolehkan 20 kendaraan yang masuk di dalam kawasan.



Ketentuan lainnya, lanjut Sarif, kendaraan komunitas atau pribadi bisa memasuki kawasan taman nasional tidak pada saat hari libur dan hanya satu komunitas yang diperbolehkan masuk dalam kurun waktu satu minggu.



Selain itu, juga harus didampingi petugas. Namun, sejak 19 Agustus 2022, sudah tidak ada lagi rekomendasi kendaraan komunitas masuk ke kawasan," ujarnya.



Beredarnya foto dan video Mario Dandy Satriyo tersebut, dipertanyakan oleh masyarakat karena pada kawasan TNBTS ada larangan untuk kendaraan pribadi masuk ke kawasan itu. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut merespons hal tersebut.

Menurut dia, kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas. Hal yang diunggulkan di kawasan tersebut adalah pariwisata berbasis alam konservasi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa kita mematuhi peraturan. Jangan sampai kita merusak daya tarik wisata kita,” ujar dia dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (27/2) kemarin.

Kawasan TNBTS merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jatim. Para wisatawan bisa masuk ke kawasan taman nasional menggunakan jip wisata lokal, yang merupakan usaha warga setempat.



Tercatat, pada 2022, kawasan TNBTS dikunjungi sebanyak 318 ribu wisatawan. Jumlah itu, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 138 ribu orang.



Pada periode 2022 tercatat jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo yang mencapai 318.919 wisatawan itu terbagi dari 310.418 pengunjung merupakan wisatawan Nusantara dan sebanyak 8.501 merupakan wisatawan asing.



Dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo sepanjang 2022 tersebut, ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp11,65 miliar. Angka tersebut juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,85 miliar. (Ant/OL-16)