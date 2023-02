Raih Penjualan Rp4 Triliun, Podomoro Park Apresiasi Perbankan dan Agen Properti

PODOMORO Park Bandung, perusahaan properti dari pengembang Agung Podomoro Land (APLN) menggelar malam penghargaan Podomoro Park Bank & Agent Award.

Apresiasi diberikan kepada mitra strategis Podomoro Park atas kontribusi perbankan dan agen properti sehingga proyek Podomoro Park berhasil meraup Rp4 triliun hingga akhir 2022.

Podomoro Park Bank & Agent Award diselenggarakan di Marketing Gallery, Podomoro Pavilion, pada Minggu (19/2. Podomoro Park memberikan enam kategori penghargaan kepada perbankan dan agen properti.

Marketing GM Podomoro Park, Tedi Guswana menyebut jika mitra strategis ini merupakan salah satu pemangku kepentingan yang perlu diapresiasi karena memberikan kontribusi besar terhadap proyeknya.



“Keberhasilan kami menembus Rp4 triliun lebih ini tidak lepas dari kontribusi mitra strategis kami di perbankan dan agen properti. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga menjadi penyemangat kita untuk bisa lebih menggairahkan iklim investasi properti di Podomoro Park," papar Tedi.



Best Bank for Highest Revenue of Mortgage diberikan kepada Maybank karena berhasil memberikan kontribusi terbesar dari segi penjualan Podomoro Park. Sementara Best Bank of Mortgage Product diberikan kepada CIMB NIAGA karena kontribusinya memberikan alternatif dan paket-paket produk pembiayaan terbaik untuk proyek Podomoro Park.

Selain itu, Best Bank for Service Excellent diterima oleh Bank Danamon karena pelayanan yang berkualitas dan disenangi oleh konsumen.

Untuk agent properti, Podomoro Park memberikan penghargaan untuk 3 kategori yakni, Top Office property agent diterima oleh Property Pro karena berhasil memberikan kontribusi tertinggi dari segi penjualan, Top Principal property agent diterima oleh Linktown karena kontribusi besar dalam upaya mendorong penjualan dari segi kreatifitas dan inovasi untuk mempromosikan proyek Podomoro Park, dan Top Sales property agent diterima oleh Iis Nurlaela karena kontribusi, pelayanan dan penjualan dalam memasarkan proyek Podomoro Park.

Menurut Tedi kolaborasi antarsektor perlu dilakukan guna memperkuat iklim investasi properti.

“Selama 5 tahun Podomoro Park berdiri, kami selalu mengutamakan kolaborasi salah satunya dengan perbankan dan agen properti. Karena itu, kita masih menjadi residential paling kencang penjualannya di Bandung Raya," ungkap Tedi.

Ke depan, dia memastikan kolaborasi akan ditingkatkan. Pihaknya akan terus membuka diri untuk bekerja sama dengan perbankan dan agen properti. (N-2)