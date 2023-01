Perayaan Imlek, Ada Tawaran Staycation Hotel di Surabaya

PERAYAAN Tahun Baru Imlek 2023 berjalan meriah di berbagai daerah, tak terkecuali Surabaya, Jawa Timur. Salah satu yang merayakannya yaitu The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, dengan mengundang para tamu bersama keluarga, bersantap masakan favorit Tionghoa, dan pertunjukan hiburan barongsai.

Complex General Manager The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah Alamsyah Jo mengatakan setiap tahun perayaan Imlek di hotelnya sangat spesial. "Sebagai hotel yang baru dibuka pada akhir 2019, kami telah melalui perayaan 'unik' di awal era pandemi. Karena bisnis yang bergantung pada liburan juga mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit serta tren perjalanan yang menunjukkan peningkatan positif, perayaan Imlek terasa lebih hidup sebagaimana mestinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/1).

Salah satu penawarannya ialah Auspicious Beginning Staycation at The Westin Surabaya berisi paket kamar di semua tipe, mulai dari Rp1.888.000++/kamar/malam. Para tamu menerima boneka edisi khusus Lunar Rabbit, diskon 18% F&B di semua outlet, kue spesial di kamar, dan sarapan di Magnolia Restaurant. Restoran tersebut ialah pemenang penghargaan di lantai Sky Lobby yang juga restoran tertinggi di Surabaya.

Di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, para tamu dapat menikmati paket Journey to Fortune Staycation untuk liburan panjang. Paket ini mengakomodasi keluarga yang libur akhir pekan untuk liburan panjang di kawasan elite Surabaya barat, karena hotel ini juga tersambung langsung dengan Pakuwon Mall, pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia.

"Kami memahami bahwa setiap tamu memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam merayakan Imlek. Oleh karena itu, kami menyediakan beberapa pilihan acara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagi mereka yang ingin merayakan Imlek dalam suasana yang lebih privat dan eksklusif, kami menyediakan Westin Meeting Room yang disulap cantik menjadi ruang makan pribadi dengan dekorasi burung merak dan bunga-bunga, serta menyajikannya dengan set menu makan malam dengan menu chinese-favorite pilihan dari Westin Culinary Team," jelas Alamsyah Jo.

Sorotan menu Family Reunion at Westin antara lain Prosperity Yu-Sheng, Baked Baby Lobster with Garlic and Butter Sauce, Buddha Jumps Over the Wall Soup with Abalone, Oven Baked Chilean Seabass, dan Slow Cooked US Wagyu Beef. Paket ini dipatok dengan harga mulai dari Rp1.688.000 nett per orang, dan sudah penuh dipesan sejak berminggu-minggu sebelum hari-H.

Cara perayaan lain yaitu bergabung dengan pesta Tahun Baru Imlek di restoran utama di kedua hotel. Di Westin, acara berlangsung di Magnolia Restaurant yang terletak di lantai L dengan tajuk A Night in Shanghai. Prasmanan spesial datang dengan live station seperti carving, teppanyaki, bahkan dimsum. Para tamu dimanjakan dengan berbagai pilihan seperti US Grain Feed Smoked Beef Top Blade, Beijing Roast Duck, Crispy Pork Belly and Honey Charsiu Pork, dan Chicken Hainan.

Di Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Djaman Doeloe Resto & Bar mengadakan makan malam dan brunch buffet Lunar Celebration yang dipenuhi oleh 700+ tamu. "Saat kami beralih ke konsep Indonesia-Peranakan tahun lalu, kami mendapat banyak tamu repeater baru yang suka bersantap di tempat kami. Pada Imlek tahun ini di Djaman Doeloe, kami menerima permintaan yang sangat tinggi sejak awal Januari, dan terjual sangat cepat," kata Alamsyah Jo. (OL-14)