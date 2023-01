Pesawat Tabrak Garbarata Bandara Mopah Merauke, Ini Kata Lion Air

PESAWAT milik Lion Air dengan nomor penerbangan JT 794 menabrak garbarata Bandara Mopah di Merauke, Papua, saat menuju Bandar Udara Sentani Jayapura, Papua, pada Kamis (26/1) ini.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro menjelaskan bahwa saat pesawat hendak take off, terjadi hambatan di area sebelah kanan pesawat.

"Hasil pengamatan, lekukan ujung sayap bagian kanan (winglet) menyentuh atau terjadi gesekan pada bagian luar bangunan garbarata bandar udara," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/1).

Baca juga: Lion Air Buka Penerbangan Langsung Umrah dari Padang

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Lion Air bersama pihak berwenang tengah melakukan penyelidikan. Danang mengaku Lion Air belum bisa berspekulasi atau memberikan keterangan mengenai penyebab utama insiden tabrakan itu.

"Proses investigasi membutuhkan waktu signifikan untuk mendapatkan rekomendasi," imbuh Danang.

Baca juga: Pesawat Lion Air Tabrak Garbarata, Sayap Retak dan Batal Terbang

Seluruh penumpang diarahkan dan diturunkan menuju ruang tunggu terminal keberangkatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Lion Air memberikan beberapa opsi ke penumpang pesawat.

Baca juga: Garuda Raih Predikat Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia

Rinciannya, yakni dipindahkan penerbangannya (transfer flight) pada maskapai lain yang disesuaikan ketersediaan kursi, atau pengembalian dana tiket (refund) sesuai permintaan penumpang.

Penerbangan ini membawa 7 awak pesawat dan 122 penumpang. Manajemen memastikan sebelum keberangkatan, pesawat sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih awal dengan hasil layak dan aman dioperasikan (airworthy for flight).

"Lion Air menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul," pungkasnya.(OL-11)