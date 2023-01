Imlek Penuh Kesan di InterContinental Bandung Dago Pakar

SALAH satu momen penting yang pantang untuk dilewatkan adalah Tahun Baru Imlek.

Setelah melewati shio macan di tahun 2022, shio tahun 2023 adalah kelinci air. Banyak makna dan harapan yang tersirat pada tahun baru imlek dengan shio kelinci air tahun ini, di antaranya umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran.

Hari spesial yang jatuh pada 22 Januari 2023 ini, merupakan momen yang selalu dimanfaatkan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta dan orang-orang terdekat.

Assistant Director of Marketing Communication InterContinental Bandung

Dago Pakar, Dina Novia Faisal, Selasa (17/1) mengatakan, merayakan momen tahun baru imlek tidak lengkap rasanya tanpa adanya makan bersama dengan keluarga besar dan orang-orang terdekat.

Karena itu, untuk memberikan pengalaman terbaik bagi tamu,

InterContinental Bandung Dago Pakar mempersembahkan sajian chinese

spesial yang autentik padal 21 Januari untuk merayakan momen

tahun baru Imlek bagi Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Nikmati sajian spesial chinese yang autentik dengan penawaran Rp488.000 rb ++/orang dari Damai Restaurant dengan berbagai hidangan

Chinese New Year Buffet seperti Salmon Sashimi Yu Sheng Platter,

Homemade Steamed And Fried Dumplings, Steamed Whole Sunhock, Roasted

Duck, Seafood on Ice, Steamboat, dan berbagai hidangan lezat lainnya.

"Jangan lewatkan juga beragam sajian chinese yang dibuat langsung oleh

chef kami yang berasal langsung dari Beijing, Chef Xian Chun Meng,

dengan penawaran Rp888.000++/orang di Tian Jian Lou Restaurant,"

tambah Dina.

Untuk menemani momen pengunjung bersama keluarga terdekat, beragam atraksi juga akan memeriahkan perayaan tahun baru imlek seperti

atraksi barongsai, kungfu, dan tradisi Yusheng yang menjadi hal wajib

disaat merayakan tahun baru imlek imlek.

"Manjakan juga mata Anda dengan suguhan pemandangan Bandung yang mempesona dari Tian Jian Lou dan Damai Restaurant yang akan menambah kesempurnaan momen tamu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain sajian Chinese spesial dan beragam atraksi yang akan memeriahkan

tahun baru imlek Anda, InterContinental Bandung Dago Pakar juga

mempersembahkan kepada Anda Exclusive Lunar New Year Hampers," tambahnya.

Dina menambahkan, dengan penawaran mulai dari Rp 288.000++/box dengan

isian homemade cake seperti strawberry shortcake, mango shortcake,

orange chocolate cake, atau lapis koneng cake serta homemade cookies

seperti mixed nuts almond cookies, double chocolate cookies, dan

pineapple nastar cookies. Dengan rasa lezat yang sudah tidak diragukan

lagi dan kemasan yang mewah dan elegan “Exclusive Lunar New Year

Hampers, sangat cocok diberikan sebagai hadiah untuk membagikan

kebahagian imlek kepada keluarga dan orang-orang terdekat.

Segera reservasi dan mari rayakan tahun baru kelinci dengan sukacita

bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat dengan

beragam, atraksi dan pemandangan Kota Bandung yang indah hanya di

InterContinental Bandung Dago Pakar. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi 022 8780 6688 atau Whatsapp

08112142378 atau kunjungi website https://bandung.intercontinental.com. (N-2)