BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 Siap Digelar di Cilegon, Ada Padi Reborn

FESTIVAL Musik terbesar di Cilegon siap digelar, menghadirkan band papan atas Indonesia, seperti Padi Reborn yang siap tampil menghibur masyarakat Kota Cilegon pada 3 Februari bersama D'Masiv, Ndarboy Genk, Ombram, NUTS & featuring Caleb.

Konser yang akan diselenggarakan di Stadion Krakatau Steel tersebut merupakan rangkaian acara BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 yang merupakan kolaborasi KSP Sportainment dengan BNI dan Kawantua Management.

KSP Sportaiment sendiri merupakan divisi terbaru dari PT Krakatau Sarana Properti yang menggagas dan melaksanakan ajang olahraga dan hiburan. Kedepan KSP Sportaiment ingin membawa berbagai event musik dan sport nasional ke kota Cilegon.

"Saya yakin masyarakat Kota Cilegon sangat haus dengan hiburan setelah melewati masa pandemi kemarin. Dan buat Sobat Padi, Massiver, pecinta Ndarboy, tentunya sudah sangat menunggu lama momen seperti ini di Cilegon. Dan Alhamdulillah, so far respon dan animo masyarakat yang ingin menyaksikan Padi Reborn, D'Masiv dan lainnya begitu besar, hal itu terbukti dengan mulai banyaknya tiket yang telah terjual," ujar Rury Ilham,ketua Sport & Entertaiment Event PT Krakatau Sarana Properti. Senin (16/1).

Direktur Utama & CEO Kawantua Management Martha Silalahi menyambut baik kerja sama antar ketiga belah pihak dan berharap dengan adanya BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 yang menghadirkan Padi Reborn, D'Masiv, Ndarboy Genk, Ombram, NUTS & featuring Caleb di Kota Cilego, dapat menghibur masyarakat sekitar yang juga rindu dengan adanya konser-konser.

“Kegiatan ini kali pertama di Cilegon dan merupakan kehormatan untuk kami, Kawantua Management dapat berkolaborasi dengan KSP dalam mempersiapkan acara ini,” ujar Martha.

Baca juga : Pendeta Sinode GSKI Bersama STAK Kupang dan STT Beri Bantuan untuk Korban Cuaca Ekstrem di Flotim

Rencananya Padi Reborn yang telah kurang lebih 25 tahun berkarir di industri musik Indonesia, akan membawakan sekitar 10 lagu. Sobat Padi akan kembali bernostalgia dengan tembang lagu Padi Reborn diantaranya Kasih Tak Sampai, Begitu Indah, Mahadewi, Sobat dan lainnya.

"Kami sangat senang bisa kembali tampil di Cilegon setelah sekian lama. Rasanya mungkin hampir lebih dari 10 tahun. Kini, utamanya setelah PPKM berakhir, Kami sangat bersemangat kembali tampil dan bertemu dengan Sobat Padi di berbagai daerah, termasuk Cilegon," ujar Fadly sang vokalis.

"Lagu-lagu hits terbaik Padi juga sedang Kami susun. Ada beberapa lagu yang jarang Kami mainkan sudah Kami latih untuk dibawakan. Semoga SobatPadi Cilegon dapat terhibur dan terpuaskan nantinya," tambah Yoyo, drummer Padi Reborn.

Hal serupa juga turut dirasakan oleh Ndaru Ndarboy, yang mengaku begitu antusias untuk menghibur masyarakat Cilegon disela-sela acara jumpa pers siang tadi. Harapannya pada awal Februari mendatang masyarakat Cilegon berbondong-bondong datang menyaksikan BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023.

“Senang dan bangga bisa ikut meramaikan BNI THE ROYALE KRAKATAU MUSIC FEST 2023 terutama bisa satu panggung dengan band Padi yang dulu semasa smp dan sma lagu- lagunya selalu menemani perasaan patah hati saya. Pokoke besok di tanggal 3 Februari kita siap Kopdar loro ati dengan lagu-lagu padi dan band lain nya serta lagu lagu patah hati versi jowo dengan lagu lagu ndarboy, Siapp siapp AMBYAR MAK PYARRR di 3 Februari 2023.” pungkas Ndaru Ndarboy Genk yang akan segera meluncurkan album ke 2 yang berjudul Anak Lanang.

Untuk Tiket BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 dapat diperoleh di sejumlah lokasi, diantaranya The Surosowan Pizza, Moon Stone the Royale Hotel, dan Gif Café Untuk wilayah Cilegon. Wilayah Serang ada di Kebon Cau, Rumah Prestasi dan beberapa tiket box rekanan di kspsportainment.com dan untuk kelas VIP & VVIP dengan melakukan reservasi di 0817277223. (RO/OL-7)