Sambut 2023, The Royale Krakatau Gelar Wedding Festival

MENYAMBUT 2023, The Royale Krakatau Hotel yang merupakan unit bisnis dari PT.Krakatau Sarana Properti (KSP) tengah menyiapkan sejumlah agenda acara pada Januari 2023 mendatang.

Salah satu event terbesar yang rencananya akan diselenggarakan adalah Wedding Festival 2023 yang mengambil tema "Update trend 2023, with fullcolour of wedding style." Perhelatan pameran wedding terbesar di Kota Cilegon tersebut nantinya akan digelar pada 13-14 Januari 2023 di Convention Hall The Royale Krakatau.

"Januari nanti kami akan start dengan sejumlah kegiatan yang diadakan baik itu di Hotel The Royale Krakatau, The Surosowan, The Suro Pizza dan juga di Convention Hall. Event reguler besarnya adalah wedding festival yang rencananya akan diikuti oleh sekitar 70-80 tenant atau booth yang terdiri dari para vendor event organizer, make up bridesmaid, fotografer dan dokumentasi, mc atau pengisi acara pernikahan lainnya," kata Rury Ilham, selaku General Manager The Royale Krakatau Hotel, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/12).

Rury menargetkan sekitar 1500 pengunjung per hari pada ajang itu. Menurutnya, animo dari para vendor sangat antusias untuk mengikuti wedding festival tersebut. Demikian juga para pengunjung,

Ia pun yakin dengan semakin menurunnya pandemi saat ini, animo masyarakat Cilegon cukup besar untuk menghadiri kegiatan wedding festival tersebut.

"Salah satu barometernya kemarin kami sukses menggelar kegiatan nonton bareng final piala dunia Qatardi outdoor dan indoor The Surosowan dengan pengunjungnya yang cukup membludak," Kata Rury.

Ajang wedding festival nanti akan semakin meriah dengan dihadiri oleh sejumlah publik figur yang turut mengisi acara, seperti Dr.Boyke dan Fatur Java Jive serta bintang tamu lainnya. Menurut Rury, nantinya pada Januari tahun depan ada sejumlah rangkaian event lainnya yang juga disiapkan oleh pihak The Royale Krakatau Hotel.

"Kita juga mau adakan College Night, Ladies Night at The Suro Pizza, dan event music bergantian misalnya dengan tema antara lain Top 40 setiap sabtu malam di Outdoor Surosowan. Selain itu kita ada kegiatan Corporate Gathering yang biasa kita lakukan setiap tahun," ujarnya.

Sedangkan untuk proyeksi 2023 mendatang, Rury memastikan setiap bulannya akan tersusun agenda acara rutin yang akan digelar di The Royale Krakatau Hotel maupun juga di kawasan industri Krakatau yang masih berada dalam naungan PT.KSP, salah satunya mengusung konsep sportaiment (konser musik, acara olahraga dan lainnya).

Dengan adanya sejumlah kegiatan yang telah diagendakan pada Januari dan 2023 mendatang, Rury pun berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya untuk memuaskan para tamu dan pelanggan setia The Royale Krakatau Hotel maupun Surosowan.

"Pada hari Kamis 29 Desember nanti rencananya kami juga akan mengadakan nobar Piala AFF Indonesia versus Thailand di The Suro Pizza, tempat yang kini dikenal sebagai tempat nongkrongnya anak muda di Kota Cilegon dan ada accoustic musiknya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk memuaskan para tamu setia kami manajemen PT KSP dalam waktu dekat akan merenovasi rooftop hotel dan juga fasilitas lainnya di lingkungan The Royale Krakatau Hotel. Harapannya kami ingin menjadi tempat destinasi yang lengkap di Kota Cilegon dan nantinya dapat menggelar berbagai event mulai dari kegiatan wisuda, pernikahan, expo, corporate meeting, konser musik dan kegiatan besar lainnya," pungkas Rury Ilham. (RO/OL-7)