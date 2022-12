Dukung IKN, Agung Podomoro Siapkan Fasilitas Eksklusif Club House di Kaltim

THE Premiere Hills kawasan super premium mahakarya Agung Podomoro agresif mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri properti di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satu langkah konkritnya dengan menyiapkan fasilitas eksklusif club house, sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Melalui fasilitas premium dan lengkap tersebut, The Premiere Hills juga berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai investasi hunian.

Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya menjelaskan dalam situasi apapun Agung Podomoro akan terus melakukan inovasi.

Agung Podomoro terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan proyek-proyek properti di berbagai daerah, sehingga dapat mendorong ekonomi pulih lebih cepat dan daya beli konsumen properti akan lebih kuat.

“Di tengah situasi yang sangat dinamis dan penuh tantangan, kreativitas pengembang properti terus diuji untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif," jelas Agung dalam Webinar bertajuk “Agung Podomoro Gemilang untuk Kalimantan Timur” di Samarinda, baru-baru ini.

"Melihat dinamika saat ini, preferensi pasar terus berubah seiring dengan situasi dan perkembangan zaman," kata Agung.

"Agung Podomoro dan The Premiere Hills sangat peka dan jeli melihat kebutuhan pasar sehingga kami juga harus terus adaptif, strategis dan taktis dalam menjawab kebutuhan konsumen," jelas Agung dalam keterangan pers, Selasa (6/12).

Disampaikan Agung, inisiasi untuk menghadirkan fasilitas terdepan dan terbaik di The Premiere Hills seiring dengan rencana pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Sebagai smart developer, Agung Podomoro telah melihat potensi Kalimantan Timur termasuk Samarinda jauh sebelum adanya rencana pemindahan IKN. Kalimantan Timur adalah provinsi terluas keempat di Indonesia dan secara geografis, provinsi ini juga diklaim minim bencana,” jelas Agung.

Di sisi lain, kesuksesan Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu juga telah membawa angin segar bagi iklim investasi nasional.

Di sela-sela KTT G20, sejumlah negara menyatakan ketertarikannya dalam proyek pembangunan IKN.

“Masifnya pembangunan IKN tentu akan sejalan dengan kota-kota penyangganya. Ini menjadi peluang dan sentimen positif bagi pasar properti nasional," katanya.

"Agung Podomoro telah sigap melihat peluang itu dan kini siap mengawal kebutuhan properti di wilayah Kalimantan Timur melalui proyek terbaru kami yaitu The Premiere Hills,” ujar Agung.

Assistant Vice President Marketing The Premiere Hills Yenti Lokat menyatakan The Premiere Hills merupakan sebuah resort hunian yang berlokasi di atas bukit dengan ketinggian 135 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Berdiri di atas tanah seluas 14 hektar, The Premiere Hills hanya menyediakan sebanyak 189 unit rumah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium, bahkan satu-satunya di Samarinda.

“Kehadiran The Premiere Hills tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas penghuni namun menghadirkan first class experience dan beyond happiness," jelasnya.

"Karena dalam satu hunian, disediakan beragam fasilitas seperti olahraga, rekreasi, hiburan, private cinema, walking trail hingga yang terbaru yaitu club house yang akan semakin memanjakan para penghuni The Premiere Hills,” tutup Yenti.

Bertambahnya populasi dan banyak kepentingan lainnya yang akan mengikuti pembangunan IKN membutuhkan kawasan hunian dengan konsep dan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Untuk itu The Premiere Hills menghadirkan club house dengan fasilitas yang melekat sesuai kebutuhan konsumen dan mendukung aktivitas jauh lebih efektif. Dengan konsep Living in Style, penghuninya dapat merasakan kehidupan yang modern, elegan dan sophisticated.

Eksklusif club house The Premiere Hills terdiri dari eksklusif lounge, multifunction hall, private cinema, main pool, kids pool, jacuzzi, dan lainnya.

Club house ini akan menjadi fasilitas terlengkap dan termewah yang ada di Kalimantan Timur dan memungkinkan masyarakat mendapatkan sarana olahraga dan rekreasi dalam satu kawasan saja.

Yenti melanjutkan, dari total 14 hektare lahan The Premiere Hills, 73% diantaranya merupakan ruang terbuka hijau, yang mendukung gaya hidup sehat selaras dengan alam.

Sejak resmi diperkenalkan pada September 2022, minat masyarakat untuk memiliki unit The Premiere Hills cukup tinggi, tidak hanya berasal dari wilayah Kalimantan Timur saja, tetapi wilayah lainnya seperti Jakarta.

The Premiere Hills hadir dengan tipe unit yang beragam, mulai dari Ulin tipe 10x20 meter dengan luas bangunan 165 meter persegi, Bengkirai Upslop tipe 8x16 meter dengan luas bangunan 173 meter persegi, dan Bengkirai Downslop tipe 9x18 dengan luas bangunan 194 meter persegi.

“The Premiere Hills merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengalaman memiliki hunian dengan harga terjangkau, namun dilengkapi dengan fasilitas premium," katanya.

"The Premiere Hills berada di lokasi yang sangat strategis, karena dari rumah tersebut dapat menikmati pemandangan seperti area kota Samarinda, tiga danau, dan juga sungai Mahakam. Karena posisinya yang berada di ketinggian dan perbukitan, The Premiere Hills juga dijamin bebas dari banjir,” ujarnya.

Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa menjelaskan gebrakan pembangunan akan dimulai dari pulau Kalimantan begitu IKN bergerak.

Ketika pembangunan mulai di IKN, maka harga properti akan ikut mengalami kenaikan. Perkembangan dan kemajuan properti dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang massif sehingga dapat menaikkan nilai investasi sebuah kawasan.

“Satu keunggulan dari Agung Podomoro yakni semua proyek propertinya memiliki infratruktur yang bagus. Ketika infrastrukturnya bagus, itu semua akan mengalir, bisnis akan mengalir, orang mau tinggal," ucapnya.

"Seperti menghubungkan ketiga kota IKN, Balikpapan dan Samarinda itu jalanpun akan mulai diperbaiki. Maka nilai tambah itu akan ada di properti, jadi kalau orang beli properti sekarang, harga itu akan mulai bergerak naik mengikuti perkembangan IKN,” jelas Darmadi.

Dijelaskan Darmadi, pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau penghasil banyak sekali komoditas dan pengusaha batubara.

Hunian nyaman akan sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas, apalagi unit yang ada di The Premiere Hills akan cepat habis karena hanya 189 unit.

“Konsep yang ada di The Premiere Hills ini, bahkan di Jakarta sekalipun tidak ada perumahan yang selengkap ini. Punya view gunung, punya 3 danau, punya taman, punya view sungai dan punya view 360 derajat," teranganya.

"Karena posisinya berada di tempat paling tinggi, pasti cuacanya, polusinya paling kurang, berarti Anda punya kesehatan paling bagus. Menurut saya kalau kita melihat fasilitas yang lengkap, ini akan menjadikan number one address yang ada di kota Samarinda,” ujar Darmadi. (RO/OL-09)