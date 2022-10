Belviu Hotel Gelar An Intimate Night with Afgan di Hi Resto & Lounge

MASA pandemi yang berangsur membaik membuat sejumlah hotel dan restoran di Kota Bandung, Jawa Barat, mulai berkreasi.

Belviu Hotel Bandung, misalnya, lewat Hi Resto & Lounge, sebuah hiden gem yang berada di basement hotel menggelar An Intimate Night with Afgan.

Acara ini akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2022. Serangkaian acara menarik akan dipersembahkan untuk memuaskan tamu.

Sebelum penampilan Afghansyah Reza, juga akan diisi oleh live Dj. Acara akan dimulai pada pukul 18.00 WIB.

“An Intimate Night ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan di Hi Resto & Lounge. Sebelumnya kami sudah mengundang banyak artis ternama seperti, Sammy Simorangkir, Judika, Reza Artamevia juga Band Gigi," ungkap General Manager Belviu Hotel Bandung, Astrid Tuwahatu, Selasa (18/10).

Tahun ini, lanjut dia, acara serupa digelar, karena situasi yang sudah jauh lebih kondusif. "Acara musik ini kami jadikan obat kerinduan bagi para pengunjung," tambah Astrid.

Para tamu yang ingin menikmati rangkaian acara dari “An Intimate Night with Afgan” diharuskan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Panitia tetap menerapkan protokol kesehatan.

Untuk bisa menikmati acara sekaligus menikmati minuman di Hi Resto & Lounge tiket masuk dibanderol dengan harga Rp350 ribu per orang. Manjakan telinga dan mata Anda di tempat yang memiliki memiliki konsep modern oriental classic ini. (N-2)