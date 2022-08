Pengunaan Atribut NU di Gus Muhaimin Festival The Next 2024 Dilarang

PENGGUNAAN atribut Nahdlatul Ulama (NU), pada gelaran Gus Muhaimin Festival The Next 2024, yang diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dilarang. Baik panitia dan pesertanya.

Surat instruksi larangan dikeluarkan Pengurus Cabang NU Sidoarjo, pada Rabu (3/8) atau tiga hari jelang Gus Muhaimin Festival The Next 2024. Dimana pada Sabtu (6/8) akan diadakan kegiatan Harlah PKB 2022, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada harlah tersebut PKB juga akan deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai capres, bertajuk Gus Muhaimin Festival The Next 2024.

Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin mengatakan, surat instruksi tersebut adalah arahan PBNU pusat. Dalam arahan dijelaskan bahwa pengurus dan kader NU, tidak boleh menggunakan nama dan atribut NU untuk kegiatan politik.

"Memang sudah kita imbau untuk tidak membawa bendera NU, atau nama-nama NU seperti atribut Ansor, Fatayat atau Banser," kata Zainal, Jumat (5/8).

Meskipun ada larangan membawa nama atau atribut NU, pengurus dan kader NU tetap diperbolehkan mendatangi kegiatan deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai capres. Hal itu merupakan hak pribadi masing-masing, namun tidak boleh mengatasnamakan NU.

Zainal menambahkan, larangan tersebut sudah disampaikan sejak Mei lalu secara lisan. Jadi dia membantah ada maksud tertentu, dengan dikeluarkan surat instruksi yang mepet dengan kegiatan PKB. "Itu (surat instruksi) supaya ada penegasan," tegas Zainal.

Terkait kegiatan Gus Muhaimin Festival The Next 2024, Satlantas Polresta Sidoarjo juga sudah melakukan pengaturan lalu lintas. Sejumlah jalan akan ditutup dan dialihkan, untuk memperlancar lalu lintas. (OL-13)

