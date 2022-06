Harga Cabai Di Kota Sukabumi Mulai Turun

HARGA cabai rawit merah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, sempat menyentuh Rp100 ribu per kilogram. Namun, kini harganya turun di kisaran Rp90 ribu per kg.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Mohammad Rifki menjelaskan harga berbagai komoditas, terutama sayuran, terpantau masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut dipicu berkurangnya pasokan diduga akibat dampak cuaca.

"Salah satunya pada komoditas cabai. Seperti cabai rawit merah, pada Minggu (19/6), harganya sudah tembus Rp100 ribu per kilogram. Tapi pada Senin (20/6), harganya turun lagi jadi Rp90 ribu. Saat ini, harganya belum berubah, masih Rp90 ribu," terang Rifki.

Ia menuturkan, mayoritas komoditas cabai harganya mulai berangsur turun. Selain cabai rawit merah, yang terpantau turun yaitu cabai merah besar TW yang semula Rp78 ribu jadi Rp74 ribu per kg, cabai merah besar lokal semula Rp80 ribu jadi Rp75 ribu per kg, kemudian cabai merah keriting yang semula Rp70 ribu turun jadi Rp68 ribu per kg, dan cabai rawit hijau dari Rp80 ribu menjadi Rp74 ribu per kg.

Komoditas sayuran yang juga ikut turun harganya yakni tomat kecil dari Rp18 ribu menjadi Rp16 ribu per kg dan tomat besar dari Rp24 ribu menjadi Rp18 ribu per kg.

"Untuk komoditas lain yang harganya juga turun yaitu telor ayam. Harganya sekarang Rp28 ribu dari sebelumnya Rp29 ribu per kg. Untuk hari ini, harganya tidak ada perubahan," tutur Rifki.

Rifki menuturkan berfluktuasinya harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat faktor utamanya kemungkinan disebabkan kondisi cuaca. Pasalnya, di berbagai daerah lain pun, harga berbagai komoditas sayuran rata-rata naik.

"Bukan hanya di Kota Sukabumi, di daerah lain pun kondisinya hampir sama. Rata-rata harga sayuran yang terpantau naik," ungkapnya. (OL-15)