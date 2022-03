Wamendag Jamin Stok Migor di Palembang Aman Tapi Tidak HET

KETERSEDIAAN minyak goreng (migor) baik curah dan kemasan di pasar tradisional Kota Palembang dipastikan aman menjelang bulan Ramadan tahun ini. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya sudah mengecek langsung stok dan harga minyak goreng di pasar tradisional di Palembang.

"Yang paling penting itu adalah stok, tadi saya cek semuanya ada baik minyak goreng curah dan kemasan. Saya lihat juga harganya masih sesuai lah," katanya, kemarin.

Menurut Jerry, pemerintah saat ini fokus untuk menjamin keberlangsungan suplai dan stok minyak goreng untuk masyarakat.

Terkait harga, kata dia, pemerintah juga sudah menerapkan peraturan untuk harga minyak goreng curah dan kemasan.

Berdasarkan catatan Jerry, di pasar KM 5 harga migor curah dibanderol Rp15.500 per liter. Namun ada pula pedagang yang menjualnya senilai Rp16.000 per liter. Sementara untuk harga migor goreng kemasan bervariasi, mulai dari Rp23.000 per liter hingga Rp25.000 per liter.

Fendi, pemilik toko Sumber Jaya, mengatakan pihaknya menjual migor curah Rp15.500 lantaran harga ambil senilai Rp14.250 per liter dari distributor.

Padahal, diketahui harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Sehingga seharusnya, harga di tingkat distributor senilai Rp13.500 per liter.

Fendi menambahkan suplai minyak goreng curah tidak terkendala. Dirinya mampu menjual 1.080 liter per hari. "Saya ada pembeli langganan juga migor curah ini untuk UMKM," ujarnya.

Berbeda dengan Mey Fung, pemilik toko Laris Manis. Ia menjual migor curah dengan harga Rp16.000 per liter. "Kami jual Rp16.000 untuk minyak goreng curah. Untuk kemasan, Rp23.000. Tapi sekarang stok minyak goreng curah kosong, karena pasokan ke toko kami sedikit. Padahal, konsumen selalu antri mau beli minyak goreng curah," pungkasnya. (OL-13)

baca juga: Situs Wisata Religi di Aceh Ramai Dikunjungi Jelang Ramadan