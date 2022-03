Bebedugan Bersama Mercure Bandung City Centre

BULAN Suci yang selalu dinanti–nantikan telah datang. Saatnya berbuat banyak kebaikan, merenung dan menjalankan ibadah puasa agar mendapatkan pahala berlimpah.

Bulan Ramadan juga memiliki makna untuk dapat meluangkan waktu bersama keluarga dan handai taulan. Begitu banyak momen kebersamaan yang biasa terjadi selama Ramadan.

Menjalankan ibadah puasa dan berdoa bersama seakan sudah menjadi tradisi wajib di Bulan Suci ini. Salah satu yang selalu ditunggu– tunggu adalah momen buka puasa bersama.



Menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya dan kuliner, menjadikan Mercure Bandung City Centre, yang berlokasi di Jl Lengkong Besar No 8 Bandung, sebagai salah satu hotel yang selalu memberikan sentuhan lokal di setiap promosi makanan dan minumannya.

"Selama Ramadhan 2022, Mercure Bandung City Centre akan menghadirkan cita rasa khas Nusantara dengan tema #ramadhanwonderfulindonesiabyALL yang berfokus kepada rasa khas Nusantara. Sajian dikemas menjadi satu rangkaian, yakni Bebedugan," ungkap Marketing Communication Manager

& Personal Assistant to GM Mercure Bandung City Centre, Ratna Juanita, Jumat (25/3).

Bebedugan merupakan rangkaian buffet mulai dari Bedug Subuh yaitu buffet sahur, Bedug Magrib yaitu buffet buka puasa, hingga Bedug Takbir yaitu buffet lebaran.

Setiap hari selama bulan puasa, Mercure Bandung City Centre menghadirkan Bedug Subuh yang hadir untuk menemani Anda santap sahur bertempat di Pandawa All Day Dining Restaurant lantai 1 pukul 02.30–04.30 WIB.

Buffet ini, ujarnya, terbuka untuk umum dan dapat dinikmati dengan Rp50.000++ per orang.

Pada saat berbuka puasa, pengunjung dapat menikmati Bedug Magrib dengan menu khas Nusantara yang dikemas dalam 6 cycle yang berbeda setiap hari pada pukul17.30–20.30 WIB.

Buffet ini terbuka untuk umum dan dapat dinikmati dengan banderol Rp180.000 net per orang di Pandawa All Day Dining Restaurant lantai 1 dan Rp200.000 net per orang di Skyview Pool & Bar.

"Jangan lewatkan promo beli 4 dapat 5 untuk setiap pembelian paket Bebedugan bagi Anda yang sudah menjadi member ALL-Accor Live Limitless. Selain itu masih ada tambahan 10% diskon bagi pemegang kartu kredit CIMB Niaga ALL, serta tambahan 15% diskon bagi member Accor Plus," lanjut Ratna.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut mengenai Promo Ramadan di Mercure Bandung City Centre, dapat menghubungi 022-3000 8000 atau Whatsapp di 081572008002.

Ramadan penuh berkah bersama Mercure Bandung City Centre. (N-2)